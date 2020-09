Alkohol a zdravotné problémy: Slávny DJ spáchal samovraždu... Dnes by mal 31 rokov!

ŠTOKHOLM - Nikto netuší, prečo presne to urobil. Svetoznámy DJ Avicii zomrel počas dovolenky ako 28-ročný. Polícia vylúčila cudzie zavinenie a aj rodina bola presvedčená, že si na život siahol sám. Bujarý životný štýl a nadmerná konzumácia alkoholu mu spôsobili viaceré zdravotné problémy.

Avicii sa narodil 8. septembra 1989 ako Tim Bergling. Ako 16-ročný zverejnil svoje prvé nahrávky a dostal prvú nahrávaciu zmluvu. Neskôr spolupracoval s interpretmi ako Madonna, Coldplay, Robbie Williams, Wyclef Jean či David Guetta.

Všeobecne sa stal známym v roku 2011 vďaka singlu Levels. O dva roky neskôr vydal debutový štúdiový album True a vo všetkých rebríčkoch zabodoval s piesňou Wake me up. Boj jedným z mála dídžejov, ktorí dokázali vypredať aj veľké koncertné arény.

Avicii získal počas svojej kariéry dve ceny MTV Music Awards, jedno ocenenie Billboard Music Award a dvakrát bol nominovaný na cenu Grammy. Jeho smrť prišla iba niekoľko dní po tom, ako ho nominovali na Billboard Music Award za jeho poslednú nahrávku, ktorou je EP s názvom Avíci (01), vydaná v auguste 2017.

Švédskeho dídžeja a producenta našli 20. apríla 2018 mŕtveho v ománskom hlavnom meste Maskat. Stanica Sky News uviedla, že Aviciiho sužovala akútna pankreatitída, ktorú čiastočne zapríčinilo nadmerné požívanie alkoholu. Po tom, ako mu v roku 2014 vyoperovali žlčník a apendix, hudobník v snahe zotaviť sa zrušil sériu vystúpení. V roku 2016 prestal permanentne koncertovať a sústredil sa len na prácu v štúdiu.

Príčina jeho smrti oznámená nebola, polícia však vylúčila cudzie zavinenie. Pravdepodobne spáchal samovraždu. Naznačila to aj jeho rodina, podľa ktorej táto hviezda tanečnej hudby dlhodobo zápasila so "zmyslom života a šťastia".



"Náš milovaný Tim bol krehkou umeleckou dušou hľadajúcou odpovede na existenciálne otázky. Bol perfekcionistom snažiacim sa o stále lepšie výsledky. Cestoval a tvrdo pracoval tempom, ktoré uňho viedlo k extrémnemu stresu," uviedli rodinní príslušníci vo vyhlásení. "Skutočne sa trápil myšlienkami o zmysle života a šťastia. Už nevládal ísť ďalej, chcel nájsť pokoj. Tim nebol stvorený pre stroj šoubiznisu, v ktorom sa ocitol. Bol to citlivý muž, ktorý miloval svojich fanúšikov, ale nechcel byť vo svetle reflektorov," tvrdia jeho pozostalí.

Aviciiho pochovali na štokholmskom cintoríne Skogskyrkogarden. Pohreb sa konal iba za účasti rodinných príslušníkov a najbližších priateľov.