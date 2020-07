Pásla kone na betóne a... Prežívala peklo! Východniari túto herečku nenávideli

Milka Zimková sa narodila 1. augusta 1951 v dedinke Okružná. Už ako malá túžila byť herečkou. Po skončení gymnázia bola prijatá na VŠMU, kde skončila s červeným diplomom. Verejnosti je známa aj ako prozaička a režisérka.

Pre jej tvorbu je typické, že sa odohráva na východoslovenskom vidieku a používa nárečie. V roku 1980 jej vyšla knižná prvotina s názvom Pásla kone na betóne, ktorú o dva roky neskôr režisér Štefan Uher sfilmoval. Film sa v roku 1995 dočkal pokračovania a ...kone na betóne režíroval Stanislav Párnický.

Nemáš chlopa, nemáš pravdy - Milka Zimková sa verejnosti spája najmä s postavou Johany Ovšenej. Zdroj: RTVS

Postava Johany Ovšenej a oba filmy sa dodnes tešia veľkej popularite. Zimková však v rozhovore pre Korzár uviedla, že po nakrúcaní čelila veľkej nenávisti zo strany rodákov. „Bála som sa otvoriť obálky s pečiatkou Prešova a iného mesta z východu. Toľko nadávok... Ale preniesla som sa cez to, aj keď to bolelo. Všetci si mysleli, že si robím žarty z vlastných ľudí. Ako by som mohla? Veď som jedna z nich. Som dievča z východu, nemôžem predsa písať o žene z bratislavského panelaka,” povedala na margo toho herčka, za ktorú sa v tom čase hanbila aj jej vlastná mama. Kdekoľvek sa totiž ukázala, len počúvala, aké čudo jej dcéra narobila.

Okrem spomínaných filmov si však Zimková zahrala aj v iných počinoch. Spomenúť možno počiny Vianočné oblátky, Živá voda, Kosenie jastrabej lúky, Proč? či Zabudnite na Mozarta. Pravidelne vystupovala na Slovensku, ale aj v okolitých krajínách, dokonca i v Nemecku, Bulharsku a na Kube.

Herečka v súčasnosti žije v Bratislave. Bola vydatá, avšak po 20 rokoch manželstva sa rozviedla. Má syna Ondreja a dcéru Milinu.