Dcéra Bona z U2 sa ozaj vydarila: Pozrite sa na tú krásku!

Paul Dawid Hewson sa narodil 10. mája 1960 v Dubline. Zaujímavé je, že jeho otec bol katolík a mama protestantka, takže mali jedno z tých manželstiev, ktoré bolo v tom čase nezvyčajné. Spolu so starším bratom mali celkom všedné detstvo. Keď však mal 14 rokov, zomrel mu starý otec z maminej strany. Tá na jeho pohrebe skolabovala a krátko na to zomrela. Smrť milovanej matky a otec, ktorý bol na dvoch tínedžerov zrazu sám, sa podpísali pod to, že Paul mal s otcom nezhody. Začal sa túlať po nociach a utekal z domu...

Bono Vox Zdroj: SITA

Všetko ale zmenil inzerát na nástenke v škole. Spolužiak hľadal gitaristov do kapely. Vznikla tak formácia Feedback, ktorá sa neskôr premenovala na The Hype. A prezývku dostal aj Paul - Bono Vox. To možno voľne preložiť ako dobrý zvuk. Chlapcov z kapely k tomu inšpiroval obchod s načúvacími prístrojmi, ktoré sa tak volali a okolo ktorého často chodievali.

Kapela sa neskôr premenoval na U2 a hoci Bonovi hrozil istý čas vyhadzov, nestalo sa tak. Zlepšoval sa stále viac, naberal na sebavedomí, až sa napokon stal frontmanom. O popularite a úspechoch, ktoré kapela s pribúdajúcimi rokmi dosiahla, by sa dalo hovoriť mnoho. Rovnako tak aj o jeho dobročinných aktivitách a podore rozvojového sveta.

Bono Vox už roky miluje len túto jednu ženu - svoju manželku Ali. Zdroj: SITA

Rok 1982 má pre Bona veľký význam. Práve vtedy sa totiž oženil so svojou školskou láskou Alison Stewart. Tá mu porodila dve dcéry a dvoch synov. Vo svete šoubiznisu sa pohybuje mladšia z dcér - Eve Hewson, ktorá sa živí ako herečka. Vďaka dobrej figúre, peknej tváričke a charizme by sa ale uchytila aj ako modelka. Čo poviete?

Eve Hewson sa živí ako herečka. Zdroj: profimedia.sk

Dcéra slávneho speváka má sexepílu na rozdávanie. Zdroj: profimedia.sk