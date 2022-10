Bono z U2 odhalil šokujúce rodinné TAJOMSTVO: Jeho bratranec je zároveň jeho BRATOM!

DUBLIN - Začiatkom leta tohto roka líder legendárnej kapely U2 - Bono Vox (62) šokoval, keď verejne priznal, že má nevlastného brata. Roky vraj nevedel, že ho vôbec má... No teraz sa na verejnosť dostali ešte prekvapivejšie informácie. Tento nevlastný brat je totiž zároveň spevákovým bratrancom. Jeho otec totiž podviedol mamu s manželkou jej brata!

Koncom júna sme na Topkách informovali o prekvapivom odhalení, ktoré urobil Bono Vox z legendárnej kapely U2. Keďže tento rok plánuje vydať svoje memoáre pod názvom Surrender, pomaly do sveta vypúšťa prvé pikošky. Najprv sa na verejnosť dostala informácia, že má nevlastného brata, o ktorom sa dozvedel v roku 2001, krátko pred smrťou svojho otca.

„Milujem a zbožňujem ho. Roky som vôbec nevedel, že ho mám,“ uviedol spevák a prezradil aj to, že žena, s ktorou otec podviedol jeho mamu, je súčasťou rodiny. „Môžem povedať, že môj otec mal s touto úžasnou ženou, ktorá je súčasťou rodiny, veľmi hlboké priateľstvo a mali spolu dieťa. A celý čas to bolo tajomstvom,“ prezradil Bono.

Vtedy však verejnosť ešte netušila, že označenie "bola súčasťou rodiny", ktoré spevák použil, nebolo len obrazné. Aktuálne totiž legendárny umelec v rozhovore pre britskú rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 prezradil, že jeho nevlastný brat je zároveň jeho bratrancom. Otec totiž Bonovu mamu podviedol so švagrinou - teda ženou manželkinho brata.

„Pravdou je, že so Scottom sme sa cítili ako bratia dávno predtým, ako sme to vedeli,“ prezradil Bono pre The Irish Times.