Jojkárske Dievča za milión po 16 rokoch: Je to herečka a má dieťa s kolegom

BRATISLAVA - Prvou súťažnou reality šou na Slovensku bolo Dievča za milión v roku 2004. Víťazkou sa stala Karin Olasová (44), no nakoniec sa aj tak uplatnila skôr ako herečka než televízna moderátorka. Lásku našla v kolegovi Přemyslovi Boublíkovi (37), s ktorým má syna Olivera.

Karin Olasová sa narodila 31. marca 1976. Vyštudovala konzervatórium a už popri štúdiu účinkovala v divadle. Neskôr sa ale evidentne rozhodla pre moderátorskú kariéru. Prihlásila sa totiž do šou Dievča za milión, kde hlavnou cenou bola práve zmluva s televíziou Joj a vlastná relácia.

Karin celú súťaž vyhrala, no jej relácia, ktorú moderovala s kolegyňou zo súťaže Michaelou Suríniovou, sa udržala na obrazovkách len tri mesiace. „Táto šou dala do života veľmi veľa a to, čo som sa v nej naučila, využívam dodnes aj v hereckej príprave a v praxi,” povedala Karin minulý rok pre Slovenku.

Zdroj: TASR

Nakoniec predsa len zostala pri herectve a speve. Zakotvila na Novej scéne, kde istý čas účinkoval aj jej partner, herec Přemysl Boublík. Diváci ho môžu poznať napríklad zo seriálu ZOO. Karin si zahrala epizódne úlohy napríklad v seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade, Búrlivé víno, Tajné životy, Susedia či Vlci.

Herecký pár na svadbu vraj čas nemá, no v roku 2012 sa stali rodičmi syna Olivera. „Dve umelecké duše vychovávajú tretiu umeleckú dušu. Aj Oliverko chce stále spievať, tancovať, hrať, stále niečo vymýšľa...” prezradila Karin pre Slovenku. Istý francúzsky režisér sa dokonca vraj vyjadril, že Oliver je predurčený byť hercom. Divadelnú úlohu Štefánika ako dieťaťa však chlapček odmietol, pretože nechcel kvôli modrým očiam nosiť šošovky.