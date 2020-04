Milostný trojuholník v českom šoubiznise: Jeden z nich skončil na psychiatrii!

Boris Hybner sa narodil 5. augusta 1941. Dnes uplynuli 4 roky od jeho smrti. 2. apríla 2016 zomrel v umelom spánku, v ktorom skončil po dvoch infarktoch.

Hoci ako umelec rozdával radosť, jeho samého zasiahli v živote viaceré rany. Bojoval so závislosťou, rakovinou a musel sa popasovať aj s odchodom milovanej ženy tesne pred svadbou. Herec o všetkom otvorene hovoril v programe 13. komnata.

Zdroj: CT

K alkoholu sa dostal, keď vycestoval s umeleckou komunitou do Montrealu. „Pol roka som hral denne sedem predstavení, s kolegom sme sa striedali obdeň. To sa nedalo vydržať, pre mňa iba s fľaškou,” zveril sa Hybner Českej televízii. „Po návrate som vedel, že potrebujem sanatórium, aby som si dal život do poriadku. Namiesto toho som sa oženil a všetko pokračovalo ďalej,” dodal.

Jeho dcéra, známa herečka Vanda Hybnerová, sa tiež v dokumente zverila, že nemá na otca najkrajšie spomienky. Pamätá si, že buď sedel v krčme, alebo bol v liečebni. A raz ju údajne niekde aj zabudol, keď bola ešte v kočiari.

Jeho život sa pritom aspoň v rámci manželstva mal pôvodne uberať inou cestou s inou ženou. Plánoval spoločný život s baletkou Janou, no ona sa zrazu zapozerala do lídra Olympicu Petra Jandu. A Boris to niesol naozaj ťažko. „Skončil som v Bohniciach v pavilóne samovrahov,” priznal kedysi pre TopStar.