Fakt je to už 19 rokov?! Aha, ako vyzerá kočka z Dievčaťa za milión!

Katarína Ivanková v roku 2004 (Zdroj: Tv Joj)

V šou Dievča za milión sa o výhru uchádzali dnes už známe tváre ako moderátorka Miriam Kalisová, či herečky Karin Olasová a Barbora Chlebcová. Medzi finalistky patrila aj Katka Ivanková.

(Zdroj: Tv Joj)

Hoci v tom čase 22-ročná brunetka v šou neuspela, cieľavedome si aj tak išla z svojím snom. V Banskej Bystrici vyštudovala herectvo a v Brne zas muzikálový odbor. Venuje sa teda herectvu, spevu aj tancu.

Jej najznámejším projektom je muzikál Frida, účinkuje v kabaretných predstaveniach a objavila sa aj v seriáloch Panelák, Rodinné prípady, Susedia či Semafor.

Dnes má Katarína 41 rokov, no pri pohľade na aktuálne fotografie by jej tento vek hádal asi málokto. Dá sa povedať, že dozrela do ešte väčšej krásy. Aha!

(Zdroj: Instagram KI)

