Nesmrteľný Highlander zostarol: Aha, ako vyzerá Christopher Lambert!

NEW YORK - herec Christopher Lambert sa preslávil ako Tarzan a neskôr nesmrteľný Highlander. No herec samotný môže o nesmrteľnosti iba snívať, starne rovnako ako každý iný... Dnes má 65 rokov.

Christopher Lambert, vlastným menom Christopher Guy Denis Lambert, sa narodil 29. marca 1957. Ako syna Belgičanky a Francúza ho všeobecne pokladajú za Francúza. Narodil sa v New Yorku, ale vyrastal vo švajčiarskej Ženeve. Vyskúšal si, aké je to byť vojakom aj bankovým úradníkom, napokon ho inštinkt zaviedol do Francúzska, do Paríža.

Tam si popri štúdiu herectva zarábal v obchode svojej kamarátky. Vo Francúzsku už zostal a stával sa čoraz známejším. Ako herec debutoval v roku 1980 vo filme Le Bar du téléphone (Bar s telefónom). Pravdepodobne životnou rolou sa mu stal slávny Tarzan (Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, 1984), kde stelesnil titulného hrdinu Johna Claytona vo verzii Hugha Hudsona s Andie MacDowellovou a Ianom Holmom. Rovnako veľkú slávu mu priniesol aj fantasy film režiséra Russella Mulcahya Highlander (1986), aj jeho voľné pokračovania.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Dimension Films

V roku 1986 získal cenu César v kategórii najlepší herec za výkon vo filme Subway (Podzemka, 1985) režiséra Luca Bessona. Na konci 80. rokov 20. storočia spolupracoval so známymi filmármi (napr. s Michaelom Ciminom na filme The Sicilian (Sicílčan, 1987), alebo s Agnieszkou Hollandovou na filme Le complot (Ako zabiť kňaza, 1988), potom hral v niekoľkých skôr priemerných thrilleroch ako Knight Moves (Ťah jazdcom, 1992) a Roadflower (Duel v púšti, 1994), ale aj v celej rade menej známych filmov.

V polovici 90. rokov 20. storočia sa predstavil ako lord Raiden v úspešnej adaptácia počítačovej hry Mortal Kombat (1995). V roku 2009 si zahral po boku herečky Sophie Marceau vo francúzskom filme L'homme de chevet (Život nikdy nekončí).

Galéria fotiek (5) Zdroj: new Line Cinema

Neskôr sa objavil napríklad v experimentálnom filme Dámy a páni, či snímkach Ave, Caesar!, Kickboxer: Odplata, Sobibor.

Christopher Lambert okrem hereckej kariéry rozvíja aj svoje obchodnícke aktivity. Kým u filmov mu to z pozície producenta vzhľadom na ich "kvalitu" väčšinou nevychádza, presným opakom je jeho finančne úspešné pôsobenie napríklad ako vlastníka viníc, reštaurácií, hotelov a dokonca je spolumajiteľom francúzskeho klubu Moulin Rouge v Paríži.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram CHL