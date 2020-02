Speváčka so slovenskými koreňmi: Otec bol Róm... Hanbil sa za to!

PRAHA - Česká speváčka Ida Kelarová má rytmus doslova v krvi. Jej otec bol totiž slovenský Róm. No kým ona je na svoj pôvod hrdá a venuje sa rómskym deťom, on sa hanbil a doma bolo zakázané hovoriť o tom, kým vlastne sú.

Ida Kelarová sa narodila 10. februára 1956 ako Ida Bittová. Jej mladšou sestrou je známa speváčka Iva Bittová. Otec Koloman Bitto pochádzal zo Slovenska a bol tiež známym muzikantom.

Nebol však zmierený s tým, že je Róm. Doma sa o tom vôbec nerozprávali, bolo to tabu. „Otec bol Róm a mama pochádzala zo Slovácka. Vyrastala som v Horných Salibách na Slovensku, odkiaľ bol otec, v ulici, ktorej sa nehovorilo inak ako cigánska. Otec neustále zapieral, že je Róm,” povedala v minulosti Ida pre Novinky.cz.

Napriek tomu si Ida otca vážila a bol pre ňu veľkým vzorom. Jeho smrť ju doslova zdrvila, o to viac, že sa o nej dozvedela až po nejakom čase. „Keď som v 80. rokoch žila vo Walese, zomrel mi v Československu otec a mama mi to napísala až po troch mesiacoch,” prezradila pre časopis Harmonie. V tom čase totiž bola tehotná a jej mama nechcela, aby v druhom stave okamžite cestovala do Čiech.

Ida študovala na konzervatóriu hru na klavír a violončelo. Svoju kariéru odštartovala ako herečka a speváčka v divadle. Potom sa odsťahovala do Walesu, neskôr žila v Dánsku, kde začala koncertovať. Neskôr pôsobila aj v Nórsku.

Ida je dnes aj zbormajsterkou súboru Čhavorenge, v ktorom pôsobia práve rómske deti. Učí ich nielen spievať, ale spolu s manželom Desideriuom Duždom sa im venuje aj po ľudskej stránke. Vznikol o nich aj dokument O čo ide Ide. Ako uvádza agentúra SITA, vyše hodinová snímka Českej televízie zaznamenáva proces, tréningy i sebazaprenie, ktorými musia talentované rómske deti prejsť, aby sa mohli stať súčasťou dnes už renomovaného zboru Čhavorenge a dostať tak lepšiu šancu na život.