Nezabudnuteľná slovenská herečka: Po rozvode so známym režisérom rázny krok!

BRATISLAVA - Viera Strnisková bola jedinečná svojím vyžarovaním aj hlasom, proste nezabudnuteľná slovenská herečka, hoci ku koncu života sa stiahla do ústrania a s médiami nekomunikovala. Jej druhým manželom bol režisér Pavol Haspra, ktorý si neskôr založil rodinu so Soňou Valentovou.

Viera Strnisková sa narodila 30. októbra 1929 v Hlohovci. Táto citlivá interpretka zložitých ženských charakterov pôvodne študovala filozofiu a medicínu, nakoniec sa upísala herectvu. Počas svojej hereckej kariéry bola od roku 1948 členkou bratislavskej Novej scény, divadla v českom Kolíne, potom hrala v divadlách vo Zvolene, Nitre a v roku 1962 sa stala členkou Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Jej doménou sa stali hrdinky hlboko poznamenané tragickými životnými osudmi.

Od konca päťdesiatych rokov 20. storočia sa presadzovala aj vo filme. Jej filmografia obsahuje desiatky titulov, medzi nimi Prípad pre obhajcu, Námestie svätej Alžbety, Smrť prichádza v daždi, Sladký čas Kalimagdory, Dievča z jazera, Sneh pod nohami, Predčasné leto, Zmluva s diablom, Medená veža, ale aj rozprávky ako Soľ nad zlato.



Väčšie herecké príležitosti dostala v televíznych dielach Živý bič, Rok na dedine, Rysavá jalovica, Prečo Adam Chvojka spáva doma, Mamka Pôstková, Dom Bernardy Alby, Nebezpečné známosti, Budenbrookovci, v historickom seriáli Alžbetin dvor či televíznom seriáli Štúrovci.



Vo filmoch vytvárala väčšinou introvertné, citovo zraňované plaché ženy, ale aj dedinčanky materského typu. Svojím spojením zrelého intelektu so zraniteľnou emocionalitou vniesla do slovenského ženského herectva nový tón. Účinkovala aj v televíznom filme mladého slovenského režiséra Petra Krištúfka Dlhá krátka noc. Patrila medzi výrazné osobnosti slovenského recitačného umenia, účinkovala v rozhlase a uplatnila sa aj v dabingu.

V súkromí bola dvakrát vydatá, najprv sa volala Jelínková, potom Hasprová. Jej manželom bol známy režisér Pavol Haspra. Po 4 rokoch manželstva sa však Viera údajne zahľadela do iného muža.

Haspra si neskôr založil rodinu s herečkou Soňou Valentovou, s ktorou má dcéru Katku. No so Strniskovou má dcéru tiež. Jana vyštudovala herectvo, ale venuje sa aj réžii. A volá sa priezviskom po mame. „Naše vzťahy ochladli, neudržiavali sme kontakt otec – dcéra, a tak nám mama dala prepísať priezvisko na Strnisková. Hasprová som sa volala len do šiestej triedy základnej školy,” prezradila Jana časopisu Slovenka po maminej smrti.

Vieru Strniskovú zradilo srdce. Zomrela 31. augusta 2013 v Bratislave vo veku 83 rokov.