Rodinné striebro slovenskej hudby nehrdzavie alebo Keď je muzikant v ráži

Je to azda najkontroverznejší hudobník všetkých (slovenských) čias. V mladosti bol rebel, ale vtedy za hlbokého socializmu to bola priam nevyhnutnosť. Postupne sa však jeho rebelstvo menilo na čosi, na čo existujú mnohé subjektívne výrazy.

Nemožno však poprieť, že Elán je čo do histórie, počtu hitov a odohraných beznádejne vypredaných koncertov najúspešnejšia slovenská kapela a že Jožo Ráž (70) je jej geniálny líder. Jeho prejavy na pódiu i mimo neho, provokácie, bombastické vyhlásenia, náklonnosť k politickým lídrom, rasistické názory, povýšenosť a arogancia mu medzi ľuďmi získali obrovské množstvo obdivovateľov i neprajníkov. A predsa, keď sa v júni roku 1999 odohrala pri Univerzite Komenského tá dráma, stŕpol celý národ. Do Joža na motorke, ktorý sa v tom ocitol nevinne, vrazil autom nemecký občan! Spevák utrpel vážne poranenie mozgu, dva mesiace ležal v nemocnici, absolvoval niekoľko operácií a liečenie v Kováčovej. Kým bol Jožo v kóme, národ doslova nedýchal. Naše rodinné striebro sa ocitlo na pokraji smrti! Po náročných operáciách sa Ráž prebral, no bol to iný človek. Nehoda mu zmenila rebríček hodnôt i životný štýl. Nasledovala séria sedení s lekármi a fyzioterapeutmi. Keď sa vrátil z Kováčovej, začal ho fyzioterapeut Miroslav Dlhoš učiť chodiť. Jožo sa všetko učil nanovo, od rozprávania cez všetky pohyby až po chôdzu. Doteraz s fyzioterapeutom spolupracuje. Cvičí s ním trikrát do týždňa. Smrtka v tom júni 1999 nebola na Pražskom orloji, ocitla sa veľmi blízko...

Jožo Ráž sa narodil 24. októbra 1954 v Bratislave. Jeho "brátisláfsky" prízvuk to potvrdzuje aj dnes, keď oslavuje sedemdesiatku. So spolužiakom Vašom Patejdlom sa po úspešnom ukončení Filozofickej fakulty UK v Bratislave snažil presadiť ako muzikant. V roku 1968 založili skupinu Elán, kde Jožo spieval a hral na basgitaru. Pokúsil sa presadiť aj ako herec v snímke Rabaka, ktorá sa volá rovnako ako album skupiny. Napriek obrovskému množstvu ocenení z hudobnej brandže sa k ničomu výraznému ako herec nedopracoval. Hudba mu to však vynahradila. Elán spočiatku fungoval ako viac-menej voľná formácia, s ktorou spolupracovali aj ďalší hudobníci. Jožo vybavil, že mohli hrávať v stredoškolských a vysokoškolských kluboch v Bratislave, neskôr v zahraničí: v Tunise, Bulharsku a Švédsku. Hrávali hlavne coververzie zahraničných interpretov. Koncom 70. rokov sa už venovali pôvodnej tvorbe. Niektoré skladby si textovali sami, mali aj externého textára Pavla Jursu, ktorý popri štúdiu na Vysokej škole ekonomickej chodil tancovať do súboru Lúčnica. Jeho tanečnou partnerkou bola dcéra umeleckého šéfa súboru Štefana Nosáľa Barbora, ktorá sa neskôr stala Rážovou manželkou. Vznikol jeden z obrovských hitov Elánu, Tanečnice z Lúčnice.

Na výslnie sa skupina dostala v roku 1980, keď na Bratislavskej lýre aj vďaka netradičnému spevu Joža Ráža získala strieborné ocenenie s piesňou Kaskadér. Na slovenský Olymp vystúpili raketovou rýchlosťou hity ako Tuláci v podchodoch, Človečina, Stužková, Zaľúbil sa chlapec či Kráľovná bielych tenisiek. Každý z členov kapely zvládal slávu inak. Jožo Ráž pôsobil, akoby každý deň mal byť jeho posledný. Fajčil hrubé cigary, pil najdrahšiu whisky. Úspech mu tak udrel do hlavy, že sa rozhodol začať podnikať so svojimi celoživotnými láskami, motorkami. To sa mu vypomstilo, naletel podvodníkom, prišiel o veľkú sumu peňazí, takmer úplne zbankrotoval. Elán však bol pod jeho vedením naďalej úspešný, umiestnil sa aj vo viacerých ročníkoch ankety Slávik. Značka Elán s Bubákom Alana Lesyka, kresleným ksichtíkom s vyplazeným jazykom patrí medzi tie, ktoré dodnes dokážu vypredať v Česku a na Slovensku aj najväčšie koncertné pódiá.

Na koncerte na pražskej Letnej bolo v publiku vyše 100-tisíc ľudí. 21. septembra 2007 odohrala skupina koncert v prenajatej hale newyorskej Carnegie Hall. Elán v roku 2018 ohlásil koniec koncertnej činnosti, Jožo sa totiž rozhodol, že po poslednom koncerte výpravnej šnúry, ktorý sa uskutočnil 20. decembra 2018 v pražskej O2 aréne, skupinu opustí. Elán nevylúčil, že sa výnimočne môže na pódiá vrátiť. A tak sa aj stalo, Jožo a Elán takmer každý rok odohrali koncert, ktorý mal byť posledný a prilákali naň tisícky fanúšikov. Kľúčový člen skupiny Vašo Patejdl, skladateľ a spevák medzitým podľahol zákernej chorobe. Časy sa začali meniť, búrlivák Ráž trošku skrotol, ale ani vek nedonútil sedemdesiatnikov v Eláne prestať koncertovať. A na Joža sa stále chodí ako na drahú tristoročnú whisky.

