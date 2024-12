Uctiť si režiséra Haspru prišli dcéra Katka, krásna neter Eva aj Turzonovová: A toto povedal Tarageľ?!

Pocta pre režiséra Pavla Haspru (Zdroj: Ján Zemiar)

V piatok podvečer bola v Modrom salóne SND pokrstená monografia o umeleckej a životnej ceste divadelného režiséra Pavla Haspru, ktorú vydal Divadelný ústav a jej autorom je Martin Timko. V období Hasprovho nedožitého jubilea – 8. decembra by sa bol dožil 95 rokov – na významného režiséra spomínali predovšetkým Božidara Turzonovová a Dušan Tarageľ, členovia Činohry SND. Práve on si na režiséra v minulosti zaspomínal v Revue dramatických umení takto: „Divadelný dravec, búrlivák, muž superaktívny, uzlík nervov, muž takmer bezodnej energie nás privádzal pri skúškach niekedy až do zúrivosti a veľakrát nás dostával do stavu, keď sme v tranze konali proti nemu, schválne nezmyselne, a občas dementne, odovzdane, niekedy až nepríčetne a neraz práve v týchto našich afektoch začal skoro detinsky vo vytržení kričať: 'To je ono, Dušan, to je presne to, čo som od teba chcel.' Na skúške hral na javisku s nami. Niekedy aj 6 či 7 postáv súčasne.”

Z hercov dokázal Haspra vydolovať naozaj všetko a spomína to aj autor knihy. „Svoje režijné úspechy budoval najmä prostredníctvom hercov predovšetkým strednej generácie - Ctibora Filčíka, Karola Machatu, Márie Kráľovičovej, Gustáva Valacha, Ladislava Chudíka, Márie Prechovskej, Zdeny Gruberovej,” uvádza Timko. Súčasťou knihy je množstvo fotografií a dokumentov, ktoré prezentujú významné Hasprove inscenácie, ale aj tvorcu v rôznych obdobiach života.

Krst knihy uvádzala Lucia Hurajová, krstnou mamou bola Božidara Turzonovová, nemohli však chýbať ani Katka Hasprová s manželom Ivanom Vojtekom, Juraj Hrčka či neter Pavla Haspru Eva Gribová. Fotky si pozrite vo FOTOGALÉRII.

Pavol Haspra bol vo svojom živote ženatý dvakrát. Prvou manželkou Viera Strnisková, druhýkrát našiel šťastie po boku Sone Valentovej. Dcéry Pavla Haspru a Sone Valentovej išli v šľapajach rodičov. Staršia Natália sľubnú kariéru herečky prerušila, mladšia Katarína vkročila na umeleckú dráhu úspešným účinkovaním v muzikáloch. Z prvého manželstva má Haspra dcéru Janu, ktorá vyštudovala herectvo, ale venuje sa aj réžii.Pavol Haspra podľahol vážnej chorobe 27. marca 2004 v Bratislave vo veku 74 rokov.