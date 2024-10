Ivana Andrlová ukázala dcéru zo škandalózneho manželstva: Čo prezradil 4-krát ženatý exmanžel?!

Ivana Andrlová (Zdroj: Tv Prima)

Ivana Andrlová sa narodila 28. októbra 1960 vo Vysokém Mýte a od mladosti vedela, že chce byť herečka. Prihlásila sa preto na Pražské konzervatórium a ponuky do televízie a filmu sa začali hrnúť ako na páse. Hrávala princezné v rozprávkach (Princ a Večernice, Chytrá princezna, Co takhle svatba, princi?, Za humny je drak, Arabela), ale aj úlohy v seriáloch (Sanitka, Chlapci a chlapi, 30 případů majora Zemana). Jej život však rozprávkou tak celkom nebol. Hoci mala veľa obdivovateľov a ctiteľov, vydala sa za Ivana Vyskočila, ktorý bol od nej o 14 rokov starší a mal za sebou už dve manželstvá a dve deti. Ivana mala krátko po dvadsiatke, keď sa zosobášili. A to aj napriek tomu, že ju mnohí odhovárali, pretože Ivan mal povesť záletníka a lámača ženských sŕdc.

Ivana Andrlová (Zdroj: ČT)

V roku 1990 sa im narodila dcéra Michaela a po 15 rokoch prišiel drsný rozvod. Iniciátorkou bola herečka a neprebiehal hladko. Dôvodom malo byť to, že Ivan manželku nechcel púšťať do spoločnosti a do ich vzťahu mal príliš zasahovať Vyskočilov syn Jakub z jeho prvého manželstva. Pod jeden z najdrsnejších rozvodov v histórii českého šoubiznisu, plný špiny, urážok a ohováračiek, sa mala podpísať aj nevera na obidvoch stranách. Alena sa mala schádzať s kolegom z divadla a Ivan ich údajne načapal inflagranti, keď vtrhol do jeho bytu. Takže padali aj trestné oznámenia. On však už v tom čase udržiaval vzťah so svojou budúcou ženou, bulharskou tanečníčkou Anife. Na súde sa manželia handrkovali nielen o dcéru, ale aj dom, kde všetci traja bývali. A najviac na to doplatila práve dcéra, pendlujúca medzi rodičmi, ktorí si nevedeli prísť ani na meno. Bola medzi mlynskými kameňmi, čo ovplyvnilo jej dospievanie. Aj podľa samotnej herečky obdobie puberty nebolo vôbec ľahké a prenieslo sa aj do dospelejšieho veku. Dcéra si napríklad nechala vyholiť hlavu, dala si urobiť tetovanie a obliekala sa dosť zvláštne.

Ivana Andrlová a Lukáš Vaculík (Zdroj: FS Barrandov)

Neskôr sa však upokojila, búrlivé obdobie pominulo, všetko sa urovnalo a dnes ju Ivana opäť berie do spoločnosti, kde sa ňou doslova pýši. Dcéra je vernou kópiou svojej mamy a pokoj do rodiny napokon vniesla až vnučka. Ivanovi Vyskočilovi nevydržalo ani manželstvo s Anife, je štvrtýkrát ženatý. „V najlepšom kontakte som s Anife a moja súčasná partnerka je dosť v kontakte s Ivanou Andrlovou. Tam to bolo veľmi ťažké, ale po tom, čo sa narodila vnučka, sa to zrovnalo. To nejde inak, keď sa musíme dohodnúť na strážení“, povedal Ivan Vyskočil pre Blesk.cz. Na rozdiel od neho sa Ivana už nikdy nevydala. Fotky dcéry nájdete TU.