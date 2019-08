Hana Gregorová pred 35 rokmi: Jej milenec sa ešte len narodil!

Hana Gregorová sa narodila 20. augusta 1952. Vyštudovala VŠMU, v 90. rokoch sa však živila najmä ako podnikateľka. Hrala v mnohých televíznych filmoch. Z posledných 25 rokov spomenieme Orbis pictus, Tábor padlých žien, O dve slabiky pozadu, BrainStorm, objavila sa aj v komédii Byl jednou jeden polda.

Účinkovala aj v seriáloch ako Panelák, Chlapi neplačú, Odsúdené a tiež v mnohých českých.

Zdroj: TV JOJ

Hana Gregorová bola vydatá dvakrát. Z manželstva s Jordáncom Gassanom má dcéru Rolu, s českým hercom Radoslavom Brzobohatým, ktorý bol od nej o 20 rokov starší, má zas syna Ondřeja. Štyri roky po smrti legendárneho herca sa po jej boku začal objavovať o vyše 30 rokov mladší Ondřej Koptík.

Ten bohužiaľ pôsobil, akoby sa po jej boku chcel len presláviť. Navyše mal problémy s drogami a keď ho Hana odkopla, poriadne si na nej zgustol a odhaľoval ich spoločné súkromie dosť nevyberaným spôsobom. Mnohé jeho vyjadrenia a odkazy mali sexuálny podtón.

Hana Gregorová pred 35 rokmi Zdroj: RTVS

Herečka ho však po nejakom čase vzala na milosť. Koptík absolvoval liečbu a zase si spolu šťastne hrkútajú aj napriek tomu, že kým ona dnes slávi 67 rokov, on má len 35.

V minulosti už Hanu teatrálne požiadal o ruku, a tak sa ho mnohí aj dnes pýtajú na svadbu. „Je to veľmi citlivá téma a ja už sa pre médiá nevyjadrujem. Žijem spokojný život. Ak sa ale bavíme o svadbe, ja nemôžem a ani si netrúfnem hovoriť za Hanku, to mi neprináleží. Pokiaľ ide o mňa, mám z minulosti takmer doriešené nejaké finančné záväzky a Hanku by som si rád vzal. Samozrejme, musela by chcieť aj ona. A ja nebudem hovoriť o jej stanovisku. Keby ale chcela, určite budem rád a pôjdem do toho,” vyjadril sa pre extra.cz nedávno.