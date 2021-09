Zo slov Hany Gregorovej mrazí: Nočná návšteva mŕtveho manžela Radka († 79)!

RAJKA - Už deväť rokov bez neho! 12. september navždy zostane dátumom, ktorý sa Hane Gregorovej (69) bude spájať so smútkom. Deň pred tým, než jej milovaný manžel Radek Brzobohatý oslávil 80. narodeniny, totiž zomrel. Nedávno si herečka na muža svojho života zaspomínala aj na sociálnej sieti Facebook.

„Radek. Láska moja, ďakujem ti za tých krásnych 32 rokov, ktoré sme spolu prežili a ver, že v mojom srdci zostávaš navždy. Boli sme pekná a šťastná rodina,” napísala vo svojom vyznaní na Facebooku Hana Gregorová, ktorá aj pridala fotku zo skúromného albumu.

Brzobohatý a Gregorová mali spolu syna, ktorému dali meno Ondřej. Radek mal z prvého manželstva dcéru Radanu. Hana zase dcéru Rolu, ktorú mal Brzobohatý rád ako vlastnú.

Sympatická tmavovláska sa nikdy netajila tým, že jej milovaný Radek stále veľmi chýba. Počas jedného z rozhovorov dokonca priznala, že ju raz v noci dokonca prišiel navštíviť.

„Keď zomrel, stále som pozerala, či sa náhodou nepohne záclona alebo plameň sviečky, ale nič sa nestalo. Až raz v noci som sa zobudila s tým, že ma Radek drží v objatí. Myslím naozaj drží! To nebol nejaký duch. Bola som normálne v zovretí. Potom som otvorila oči, nespím, všade je hrozná tma, pomaly som šla tou rukou dolu, aby som ho chytila a tam už sa to prepadlo, už tam nebol. Ale to objatie bolo veľmi silné,” prezradila v relácii Českého rozhlasu Gregorová, ktorá rozhodne verí na veci medzi nebom a zemou.

Hana Gregorová po manželovej smrti na lásku nezanevrela. Jej partnerom je aktuálne výrazne mladší Ondřej Koptík, s ktorým svojho času celkom intenzívne plnili bulvárne médiá. Herečka predala manželovo divadlo, prepychovú vilu v Říčanech a s mladým milencom sa presťahovali do maďarskej obce Rajka.

Zdroj: Vlado Anjel