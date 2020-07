Gregorová dáva svojho zajačika do pozoru: Toto sú dôvody, prečo je stále s ňou!

Hana Gregorová a Ondřej Koptík vo svojom vzťahu zažili už aj pomerne búrlivé obdobie a na istý čas boli rozídení. No opäť sa dali dokopy a zdá sa, že im to klape. Napriek tomu, že mladý muž priznáva, že práve herečka je v ich vzťahu dominantná.

Zdroj: Vlado Anjel

Zrejme aj pre vyšší vek a životné skúsenosti. „Ja by som povedal, že aj to ma priťahuje, že je staršia, skúsenejšia a že dokáže toho chlapa dať akoby do pozoru, tak, aby fungoval a posúva ho vlastne dopredu, takže to ma na tom veľmi priťahuje,” prezradil Ondřej portálu zivotvcesku.cz.

Túto skúsenosť s tým, ako ho Hana vie dať do laty, ilustroval na príklade svojej drogovej závislosti. „Viz vlastne jedno z tých mojich slávnych drogových období, keď som vlastne kvôli nej išiel do tej liečebne, takže to ma na nej veľmi priťahuje, tie skúsenosti, navyše je to krásna ženská s veľkým srdcom,” uviedol Koptík.

Zdroj: Jan Zemiar

Ten potom na žiadosť redaktora vymenoval Gregorovej najlepšie vlastnosti, vďaka ktorým ju má rád. „Srdce, ktoré má veľké, potom samozrejme trpezlivosť a to, aká ona je celkovo, tým myslím, ako dokáže urobiť to divadlo, pobaviť ľudí, ten jej talent. To sú veci, čo ma na nej priťahujú a samozrejme jej vnútorná krása,” prezradil a netajil, že by si ju rád vzal.

„Z mojej strany je to stále rovnaké, ja by som chcel, ale zo strany Hanky to nie je úplne aktuálna téma, má teraz viac vecí na starosti. Takže aktuálne z jej strany nie, nie je táto téma na stole. Ale pokiaľ sa bavíme o mne, o tom, čo by som chcel ja, tak, samozrejme, ja by som chcel, veľmi by som si ju chcel vziať,” povedal Koptík. Zdá sa však, že v najbližšom čase to so žiadosťou o ruku nebude riskovať.