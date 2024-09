Šokujúce odhalenia zo života Radoslava Brzobohatého: Lásky, zrady a tajomstvá

(Zdroj: ČT)

Radoslav Brzobohatý (79) sa narodil 13. septembra 1932 vo Vrútkach na Slovensku v rodine námorníkov. Jeho otec v tom čase pracoval ako strojvodca. V roku 1940 sa presťahovali naspäť do otcovho rodiska na Valašsko. Radek študoval na gymnáziu vo Valašskom Meziříčí, odtiaľ ho však vylúčili. "Mali sme takú partiu a hnevali sme trochu viac, ako tam býva zvykom. Tak nás všetkých vyhodili," spomínal na rok 1948. Vyučil sa potom za mechanika pletiarenských strojov. Počas štúdia vystupoval s ochotníckym krúžkom a hral v kapelách. Bol aj všestranným športovcom, výborne lyžoval, hral futbal a hádzanú. V roku 1955 absolvoval herectvo na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Do divadla v českom Kolíne nastúpil hneď potom. Neskôr získal angažmán v divadlách v Olomouci, Příbrame a v Prahe. Zažiaril v dráme Mstitel (1959) režiséra Karola Steklého. Prvú veľkú vlnu popularity priniesla hercovi úloha Martina Edena v televíznej inscenácii románu Jacka Londona Cesta řeky k moři (1966), úloha vo vojnovej tragédii režiséra Martina Friča Hvězda zvaná Pelyněk (1964), kde hral s Jiřinou Bohdalovou. Bol skvelý aj v komédii Dáma na kolejích (1966). Zo 70. rokov si ho diváci pamätajú z historického televízneho seriálu F. L. Věk (1970), ktorý sa nepáčil normalizačnej komisii a skončil v trezore.

Radoslav Brzobohatý (vľavo) (Zdroj: FS Barrandov)

Radek bol mnohotvárny herec, ale svojej role vždy navyše vtlačil pečať rovného chlapa. Veď ako roduverný Moravák ani nemohol byť iný. Bol to, čomu sa hovorí decetný rebel. Bol taký dobrý, že ho trikrát chceli angažovať v Národnom divadle a on trikrát odmietol. Nechcel byť zošnurovaný. Konečne sa dostal do Divadla na Vinohradech, kde pôsobil v rokoch 1967 až 1999. Stvárnil tam množstvo postáv (Kráľ Krysa či Faust), neskôr exceloval aj v titulnej postave muzikálu Grék Zorba. Herec označil za svoje najväčšie úspechy Atentát (1964) Jiřího Sequensa a dva trezorové filmy Ucho (1970) Karla Kachyňu, kde si opäť zahral s Jiřinou Bohdalovou a Všichni dobří rodáci (1968) Vojtěcha Jasného. Ako veľa hercov nesúhlasiacich s normalizáciou sa na čas musel odmlčať.

Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová (Zdroj: FS Barrandov)

Skvelý však bol v malej úlohe profesora v komédii Sněženky a machři (1982), v snímke Anděl s ďáblem v těle (1983) alebo Dva na koni, jeden na oslu (1986), Anděl svádí ďábla (1988), Nejasná správa o konci sveta (1997), Z pekla šťastie (1999), Z pekla šťastie 2 (2001), Sněženky a machři po 25 letech (2008) a Bastardi 2 (2011). Účinkoval v televíznych seriáloch Hříšní lidé města pražského (1968), Tridsať prípadov majora Zemana (1976), Povstalecká história (1984), Cirkus Humberto (1988), Četnícke humoresky (2003), Ulice (2005), Vyprávěj (2009), Život je ples (2012) a v mnohých ďalších. S Jiřinou Bohdalovou, ktorú opustil kvôli mladšej kráske, si naposledy zahral vo filme Vrásky z lásky. Do svojej poslednej úlohy dal všetko, akoby vedel, čo príde. Premiéra bola v apríli 2012.

(Zdroj: ČSFD)

Vyšportovaný chlap s mužnou tvárou, na tie časy vysoký (182 cm) a príťažlivý, naozaj nemal núdzu o záujem žien. Jeho prvou láskou bola pôvabná herečka Jarmila Kolářová (90). Zoznámili sa počas štúdií na DAMU a keď sa brali, mali obaja len dvadsať rokov. Po škole sa však rozdelili. Radek získal divadelné angažmán v Olomouci, Jarmila v Jihlave. Ona navyše otehotnela a narodila sa im dcéra Radana (71). Nejaký čas sa pokúšali o rodinný život, ale neboli si súdení. Radek zamieril do divadiel v Prahe. S Jiřinou Bohdalovou sa stretli v roku 1964 pri nakrúcaní filmu Hvězda zvaná Pelyněk. O nejaký čas neskôr sa vzali. V 70. rokoch boli najslávnejším českým hereckým párom. Jiřina mala z predošlého manželstva dcéru Simonu Stašovú (69), dnes skvelú českú herečku, ktorá na otčima Radka spomína s láskou. „Bol to čestný chlap. Vychovával ma veľmi dobre, naučil ma čítať dobré knižky a skvele si rozumel aj s mojím otcom. Padli si do nôty. Raz, keď otec letel do Austrálie a odlet mal skoro ráno, prespal u nás. Mama nebola doma, tak spolu s Radkom sedeli, popíjali vínko a rozprávali sa až do rána. Takmer potom prešvihol lietadlo. Takto spolu môžu vychádzať len dvaja rivali, ktorí nemajú mindrák," uviedla Simona.

Radoslav Brzobohatý a Leopold Haverl (Zdroj: Slovenská požičovňa filmov Bratislava)

S prvou manželkou a zároveň hereckou partnerkou Jiřinou Bohdalovou strávil desať rokov. Pri nakrúcaní filmu Noční jazdci (1981) vo Vysokých Tatrách sa však zoznámil so Slovenkou Hanou Gregorovou, ktorá bola v tom období vydatá za Jordánca Gassana a mala dcéru Rolu. Preskočila iskra, ktorú dlho tajili, Radek za Hanou cestoval na otočku na Slovensko. Potom sa obaja rozviedli a na jar v roku 1982 sa zosobášili. Kým Hana sa s Gassanom rozišla priateľsky, Jiřina Bohdalová túto zradu Radkovi nevedela odpustiť. Udobrili sa až po tridsiatich rokoch pri spomínanom filme Vrásky z lásky. Začiatkom roku 1983 sa Brzobohatému a Gregorovej narodilo ich jediné spoločné dieťa, syn Ondřej, ktorý je tiež hercom a hudobníkom. Gregorová dodnes hovorí, že Radek bol mužom jej života. Mal vraj veľa mileniek - či aj počas manželstva s ňou, to nevedela, ale nečudovala by sa, bol vraj jej slovami "úžasný milenec". V roku 2004 v Prahe založili Divadlo Radka Brzobohatého a herec sa stal aj podnikateľom.

(Zdroj: Ján Zemiar/Topky)

Do poslednej chvíle hral a pritom vtipkoval o blížiacom sa konci, akoby niečo tušil. Mal už problémy so srdcom, ale nikto netušil, aké vážne. Zomrel na následky prasknutej aorty 12. septembra 2012 v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe deň pred svojimi 80. narodeninami. Pochovaný je na pražskom Vyšehradskom cintoríne, na jeho pohrebe sa zúčastnili stovky ľudí. V ankete najobľúbenejších televíznych osobností a programov s názvom TýTý ho uviedli do Dvorany slávy. Okrem herectva sa venoval aj dabingu, za čo získal v roku 2006 Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu. Dnes si pripomíname jeho nedožité 92. narodeniny.

Radoslav Brzobohatý a Dagmar Havlová (Zdroj: ČT)