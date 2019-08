Smutné výročie smrti slovenského herca: Jeho životnou láskou bola táto krásna kolegyňa!

BRATISLAVA - Dnes je to už šesť rokov, čo tento svet opustil vynikajúci slovenský herec Jozef Adamovič (†74). Napriek tomu, že mal aj inú ženu, nikdy sa nerozviedol so svojou životnou láskou. Tou bola jeho herecká kolegyňa Božidara Turzonovová. Strávili spolu vyše 50 rokov.

Jozef Adamovič sa narodil 23. apríla 1939 v Trnave. Po maturite v roku 1956 začal v Bratislave študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Po ukončení štúdia na VŠMU (1960) sa stal členom Slovenského národného divadla (SND), v ktorom pôsobil až do roku 1990.

Najväčšiu popularitu zaznamenal v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Obrovský medzinárodný úspech mu priniesla rola v českej snímke Valčík pro milión a neskôr postava grófa Mórica Beňovského v 13-dielnom koprodukčnom seriáli Vivat Beňovský!

Ešte počas štúdia na VŠMU zaznamenal Božidaru Turzonovovú, ktorá mu hneď padla do oka. Chvíľu mu trvalo, kým ju oslovil. Nakoniec sa dali dokopy a dokonca sa vzali rovno dvakrát. V decembri 1962 mali civilný obrad, v novembri 1963 sa zosobášili aj v kostole. Narodili sa im dve dcéry, Andrea a Lucia.

Legendárny herec mal aj nemanželskú dcéru, no jeho zväzok s Božidarou to neohrozilo. Boli spolu až do úplného konca, keď 2. augusta 2013 zomrel po dlhodobých zdravotných problémoch.