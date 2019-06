Netušili, že je to s ňou také zlé: Slovenská speváčka podľahla rakovine

Jana Kocianová sa narodila 8. júna 1946. Svoju kariéru odštartovala koncom 60. rokov víťazstvom v speváckej súťaži Zlatá kamera. Neskôr pôsobila aj v Nemecku. Vystupovala napríklad s Karlom Gotom, či s dvojicou Lasica a Satinský.

Jej hudobný záber bol rozmanitý, venovala sa jazzu, beatu i folku, nahrala aj cigánske piesne. Jej najznámejšie hity bodovali aj v relácii Repete, napríklad Zahoď starosti alebo Pár nôt.

Jej manžel Josef Škvařil sa tiež venoval hudbe, strávili spolu 47 rokov. Ich šťastie v decembri 2013 narušila hrozivá diagnóza. Nasledovala operácia a ožarovania. Jana verila, že rakovinu porazila. „Energiu mám, všetko sa hojí. Som optimista a verím, že sa to nevráti,“ vyjadrila sa kedysi pre Nový čas.

Bohužiaľ, po štyroch rokoch choroba zaútočila znovu. Speváčka sa necítila dobre, no verila, že nejde o nič vážne. Rovnako ani jej kolegovia netušili, že Kocianovej stav je závažný. „​Nevedel som, že je to s Jankou tak zlé. Ona bola tak silná, že to nedala najavo, nikomu o tom nerozprávala, nikomu sa nesťažovala, takže je to taká nečakaná rana,” povedal topkám Dušan Grúň, keď sa dozvedel, že Jana 23. septembra 2018 navždy odišla.