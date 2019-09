Doživotná TRAUMA slovenskej speváčky (†89): Trpké spomienky na vojnu... Deti hádzali na korbu ako dobytok!

Bea Littmanová sa narodila 4. 9. 1929 v Medených Hámroch kúsok od Bratislavy. Druhú svetovú vojnu však prežila už v Bratislave - vyrastala na Obchodnej ulici. No a práve odtiaľ sa jej niesli nielen krásne spomienky na detstvo, ale aj traumatické zážitky na celý život.

Pred desiatimi rokmi speváčka poskytla rozhovor pre denník SME, kde sa rozrozprávala o zverstvách z vojny, ktoré videla na vlastné oči. „Poviem vám jeden mimoriadne smutný zážitok. Keď si naň spomeniem, vždy mi je do plaču. V susednom dome bol taký malý obchodík s rozličným tovarom. Patril pomerne mladému chlapovi, židovi,“ začala spomínať Littmannová.

Mladík mal so ženou 5 detí. „Tiché a krásne detičky, nikdy sme ich nepočuli robiť niečo zlé. Dnes decká často nivočia všetko, čo vidia okolo. U nich to neexistovalo. Boli naozaj veľmi slušne vychované,“ lovila v spomienkach speváčka. „Zrazu som počula obrovský krik. Utekala som do okna a videla niečo, na čo sa nedá zabudnúť.“

„Stálo tam nákladné auto. Nemci naň najskôr vyhodili toho žida, potom chytali po jednom tie deti za ruky a nohy, a... prepáčte, ťažko sa mi o tom hovorí... ako vrecia ich hádzali na korbu. Ako dobytok. Najmenšie malo dva roky. Revalo od bolesti. Odvážali ich do koncentráku. Dodnes mám z toho traumu,“ priznala Littmannová.

Hoci sa nájdu ľudia, ktorí si vojnový štát pochvaľovali, speváčka k nim rozhodne nepatrila. „Ja nemôžem. Ako sa dá pozitívne hodnotiť štát, keď na vlastné oči vidíte likvidáciu ľudí?“ pýtala sa hudobníčka. Bea Littmannová zomrela 24. apríla 2018 vo veku 89 rokov. Dnes by speváčka oslávila 90. narodeniny. Nech jej je zem ľahká!

Bea Littmannová (rodená Beatrix Farkašová, *4.9.1929, Medené Hámre, Borinka) bola jednou z prvých slovenských speváčok tanečných piesní. Maturovala na gymnáziu v Bratislave. Spev študovala súkromne. V roku 1946 bola zakladajúcou členkou Miešaného zboru československého rozhlasu, od roku 1947 bola spolu s Vierou Palátovou a Hertou Bedrnovou členkou dievčenského speváckeho tria Tri dievčatká.

Od roku 1957 bola aj členkou Slovenského filharmonického zboru. Medzi jej hity patria skladby Najkrajšia hviezdička, Nebolo to náhodou, Ružičky červené či Široká cestička. Od začiatku 50. rokov do polovice 60. rokov patrila medzi najpopulárnejšie slovenské speváčky. V 90. rokoch vystúpila v televíznom programe Repete.