Tajomstvo vzťahu českých hercov: Bolo to vážne, ale... utiekla mu za Polívkom!

Josef Somr sa narodil 15. apríla 1934 a spočiatku si myslel, že bude pokračovať v stopách svojho otca, ktorý pracoval pre železnice. Nakoniec však vysvitlo, že nie je až tak technicky zdatný a po maturite si podal prihlášku na brniansku JAMU.

Vo filmovom priemysle začal pôsobiť v roku 1964, keď dostal malú rolu v snímke Obžalovaný. A už čoskoro ho Jiří Menzel obsadil do svojich Ostro sledovaných vlakov. Ako uvádza jeho profil na stránke csfd.cz, čoskoro sa vyprofiloval na jedného z najlepších českých psychologických hercov.

Divákom môže byť známy z filmov ako Páni kluci, Hvězda padá vzhůru, Tři veteráni, Slavnosti sněženek, Dobří holubi se vracejí, Černí baroni, Jak svět přichází o básniky, Anděl s dáblem v těle a mnohých ďalších.

V súkromí má po svojom boku manželku Jaroslavu, s ktorou sa oženil na jar 2012. Ide o sestru jeho dlhoročnej partnerky Zuzany, ktorá na konci marca 2011 podľahla rakovine.

V minulosti to vyzeralo na svadbu s Evelynou Steimarovou, ktorá ich vzťah označila za akúsi svoju trinástu komnatu. Do kolegu staršieho o 11 rokov sa zahľadela pri nakrúcaní filmu Soukromá vichřice. „Obdivne som na neho hľadela, už bol slávny, ale vôbec som ho nezaujímala,” povedala herečka v minulosti pre časopis Vlasta.

Somr si ju ale nakoniec všimol v divadle, kam na Mikuláša priviedla aj svoju dcéru Vendulku, z predchádzajúpceho vzťahu. „Sedel pri piane, Vendulka si suverénne prisadla a brnkala s ním. Vtedy sa ku mne otočil a povedal: Dievčatá, beriem vás obe,” prezradila, ako začal ich vzťah, ktorý sa nakoniec vyvinul do vážnej podoby a takmer vyústil až do svadby.

Lenže herečka na nakrúcaní spoznala Bolka Polívku a osudovo sa do neho zamilovala. „Pepa Somr mi to dlho neodpustil, polovica kolegov sa so mnou nerozprávala a ja som sa im ani nečudovala,” okomentovala to úprimne mama herečiek Venduly Rytířovej a Anny Polívkovej.