Spievala ako bohyňa, obliekala sa ako Madonna: Populárnu speváčku (†24) zastrelili... Zavraždila ju žena, ktorej verila!

Selena Quintanilla sa narodila 16. apríla 1971. Jej otec Abraham bol bývalý muzikant a práve on si všimol talent svojej dcéry. „Jej frázovanie a výšky boli skvelé, videl som to hneď od začiatku,” povedal kedysi pre magazín People.

Keď si otvoril reštauráciu, jeho deti tam predvádzali hudobné vystúpenia. Neskôr Selena doplnila rodinnú kapelu a vznikla skupina Selena y Los Dinos. Ich prvá LP platňa vyšla v roku 1984. Kapela bola však často odmietaná texaskými organizátormi podujatí, pretože líderkou a speváčkou bola žena. Všetci hovorili jej otcovi, že Selena nikdy nebude úspešná v žánri, kde historicky dominujú muži.

Ona sa však napriek všetkému presadila a nakoniec získala titul kráľovnej tejano (texasko-mexickej) hudby. Patrila k najlepšie sa predávajúcim latino umelcom a rovnako dobre sa predávali aj produkty, ktorým robila reklamu. Bola tiež nazývaná Tejano Madonna kvôli svojmu štýlu obliekania.

Selenina vosková figurína z múzea Madame Tussaud Zdroj: YouTube/Madame Tussauds Hollywood

Selena napokon v roku 1987 vyhrala aj cenu Tejano Music Award ako najlepšia ženská interpretka a získala ju 9-krát po sebe. V roku 1989 podpísala zmluvu s EMI Latin a v rovnakom roku vydala aj prvý vlastný album.

Tretím albumom z roku 1992 sa jej podarilo udržať sa na špici rebríčka US Billboard v rámci mexických albumov až osem mesiacov v rade. Hudobní kritici ho potom označili za prelomový v jej kariére. A úspechy sa jej darilo žať aj ďalšími albumami.

Zdroj: YouTube

Selena sa však venovala aj móde a podnikaniu. Na začiatku roka 1994 najala ako manažérku svojich butikov Yolandu Saldívar, ktorá sa stala aj jej kamarátkou a časom aj oficiálnou agentkou. Koncom roka však bola situácia v obchodoch zúfalá, Yolanda vraj svojvoľne vyhadzovala ľudí, ktorí sa jej nepáčili. Speváčka však odmietala veriť, že by jej vlastná agentka jej značke takto škodila.

Jej otec ale vzal sťažnosti zamestnancov vážne a snažil sa Selenu varovať. Navyše zistil, že je problém aj s fanklubom – fanúšikovia zaplatili členstvo, no nedostali zaň absolútne nič. Nakoniec vysvitlo, že Yolanda spreneverila viac ako 30-tisíc dolárov. Abraham ju varoval, že ak to nedá do poriadku, zapojí do toho aj políciu.

Napriek tomu Selena stále s Yolandou udržiavala kontakt. Verila v ich priateľstvo a kamarátkin podiel na úspechu vlastnej značky. Keď si však v hoteli v texaskom meste Corpus Christi vypýtala podklady z banky a finančné záznamy nevyhnutné pre daňové priznanie, Yolanda vytiahla z kabelky zbraň a vystrelila. Speváčka okamžite stratila množstvo krvi, pri úteku z izby za sebou zanechala 119 metrov dlhú krvavú stopu.

Yolanda ju prenasledovala s tým, že jej vulgárne nadávala. Selena skolabovala na chodbe, no ešte predtým stihla zamestnancovi hotela povedať, kto na ňu zaútočil a v ktorej izbe k tomu došlo. Lekári v miestnej nemocnici sa ju pokúšali zachrániť, no po 50 minútach ju vyhlásili za mŕtvu. Yolanda dostala doživotný trest s možnosťou podmienečného prepustenia po 30 rokoch.

O Selene vznikol aj film, v ktorom ju stvárnila Jennifer Lopez.

Zdroj: YouTube