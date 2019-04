Marek Ťapák je druhýkrát ženatý: Rozvod po 17 rokoch... Svadobná FOTO so známou Slovenkou!

Marek Ťapák sa narodil 22. apríla 1960. Od detstva mal ako syn režiséra blízko k filmu a ako syn tanečnice zo SĽUK-u aj k tancu. Pred kamerami stál už ako trojročný a nikoho asi neprekvapilo, keď si zvolil za svoj obor herectvo a réžiu.

Zdroj: Taurus Film

Na svojom konte má množstvo filmov. Okrem iných aj neustále reprízovanú rozprávku Popolvár najväčší na svete. V posledných rokoch účinkoval v seriáloch ako Milenky, Chlapi neplačú, Horúca krv alebo Búrlivé víno.

V súkromí je ženatý a má dcéru s nezvyčajným menom Taruna. Tanečnica Katka je však hercovou druhou manželkou. Stretol ju dokonca v čase, keď bol ešte ženatý s inou. Ako sám Marek kedysi povedal v jednom rozhovore, keby mu neprišla do cesty, jeho prvé manželstvo by možno trvalo trochu dlhšie, no skončilo by tak či tak.

Marek Ťapák s manželkou Katkou Zdroj: Jan Zemiar

Prvý raz sa Ťapák oženil so Zuzanou. Tá v tom čase ešte známa nebola, všeobecne ju ľudia začali vnímať až na poste riaditeľky televízie Markíza. Na šéfovskú stoličku zasadla v roku 2010, s Marekom bola rozvedená od roku 2001. Ako však o ich vzťahu po dlhom čase napísala na facebooku, bolo to pekných 17 rokov.