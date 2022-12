Svadobné FOTO herečky Geislerovej: Toto že je NEVESTA?!

PRAHA - Herečka Aňa Geislerová včera oslávila 19. výročie svadby so svojím manželom. Pri tejto príležitosti zverejnila fotografie z úradu, kde sa brali. A nebola to tradičná svadba... veď ani nevyzerali ako ženích a nevesta!

Herečka Aňa Geislerová si režiséra a dramaturga Zdeňka Janáčka vzala 6. decembra 2003. A súdiac podľa fotografií, ktoré zverejnila zo svojho veľkého dňa, bola vtedy poriadna zima. Veď prečo by inak nevesta a ženích mali na hlavách pletené čiapky?

Pri pohľade na dvojicu v úplne bežnom oblečení by nikomu ani nenapadlo, že ide o pár, ktorý vstupuje do stavu manželského. Celá ich svadba pôsobila, akoby im myšlienka povedať si áno skrsla v hlavách len tak cestou po meste. „A boli sme tam iba my dvaja. A svedkov sme si našli v kaviarni na námestí,” prezradila Aňa.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram AG

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram AG

Zaujímavý je však už samotný úvod, ktorým svoj príspevok umelkyňa začala. „No on mňa ani nie, ale ja by som si pána Janáčka vzala aj teraz,” vyhlásila. Geislerová zrejme narážala na obdobie, kedy mala milenca. Otcom jej syna Maxa je totiž niekto iný, než jej zákonitý manžel.

Herečka otehotnela v čase, keď mala aféru s boháčom Martinom Shenarom. Najprv sa s ním stretávala tajne a po vášnivých nociach ráno utekala za svojimi deťmi, ktoré zostali s otcom. Časom sa so Shenarom ukázala aj v spoločnosti. Po nejakom čase sa však rozišli a neskôr sa dokonca súdili ohľadom starostlivosti o spoločného syna.

A zdá sa, že manžel všetko predýchal a nevernici odpustil.