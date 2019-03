Herec z Čiernych barónov: Smrť bola pre neho vykúpením

Bronislav Poloczek

Zdroj: CT

PRAHA - Jeho tvár bola známa v celom Česku, ale aj na Slovensku. Bronislav Poloczek sa objavil vo filmoch ako Černí baroni, Copak je to za vojáka a tiež v mnohých seriáloch. Hral takmer do poslednej chvíle, no ku koncu života už bol upútaný na lôžko. Smrť bola pre neho vykúpením.