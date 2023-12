31 rokov od premiéry Černích baronov: Rekordný ZÁROBOK a... S týmto hercom sa nedalo vydržať!

(Zdroj: Bontonfilm)

BRATISLAVA - Film Černí baroni patrí k obľúbeným počinom českej kinematografie a hoci ho televízie reprízujú niekoľkokrát do roka, radi si ho pozrieme opäť. Aj dnes večer ho prinesie na svojich obrazovkách televízia Joj. Vedeli ste, že film mal rekordný zárobok? A s týmto kolegom si herci prežili na pľaci skutočne ťažké chvíle!

Začiatkom 90. rokov znikol film Černí baroni, a ten je doslova nezabudnuteľný - spolu s každým jedným hercom, ktorý v ňom účinkoval. Pavel Landovský, Bronislav Poloczek, Alois Švehlík, ale aj Miroslav Donutil či Rudolf Hrušínský ml. To je len zopár mien, ktoré si v komédii zahrali. No nie s každým z nich bola ľahká spolupráca.

Prvý zo spomínaných, Pavel Landovský, slávil vo filme svoj herecký comeback - niekoľko rokov totiž žil v emigrácii. Jeho návrat pred kamery si však kolegovia veľmi nepochvaľovali. „Bol dosť náladový. Niekedy bol samá sranda, niekedy bezdôvodne posielal všetkých do pr*ele. Štáb si s ním prežil ťažké chvíle. Repliky si drmolil podľa seba, textu sa častu nedržal,“ prezradil pred rokmi jeden z hercov.

Navyše sa vraj medzi scénami aj rád potužil alkoholom. „A to viete, rád sa medzi pauzami napil. Všetci mu to tolerovali, báli sa mu niečo povedať. Ale tá voľnosť sa nakoniec oplatila, jeho postava majora Terazkyho sa stala nezabudnuteľnou,“ dodal zdroj z nakrúcania. Aj spomínanému hercovi však napokon tvorcovia mohli vďačiť za astronomické zárobky, ktoré film dosahoval.

Na začiatku 90. rokov sa totiž kiná v mestách vo veľkom rušili a na filmy z domácej produkcie sa v zahraničnej konkurencii veľmi nechodilo. Napriek tomu Černí baroni zaznamenali nevídaný úspech. Iba v českých kinách ich totiž videlo skoro jeden a pol milióna ľudí a film zarobil skoro 27 miliónov korún.

Zaujímavosťou tiež je, ako vzniklo herecké obsadenie legendárneho filmu. Slávnych príslušníkov pomocného technického práporu totiž stvárnili herci, ktorí mali vojenské roky už dávno za sebou. Ich vek bol od 30 do 41 rokov. Dôvodom, prečo postavy nestvárnili mladší umelci, bol fakt, že skrátka neboli. Filmári preto museli siahnuť po osvedčených a skúsených tvárach.

Nezabudnuteľné hlášky:

„Čo bolo to bolo, terazky som majorom.“

„Veď oni tam normálne j*bú!“

„O tom, čo je hezké a čo ne, rozhodujeme my, strana!“

„Halík, zocelovat jste chtěl, poddůstojníkem jste chcěl být. No co, jen se vožral, pochcal a poblil.“

„Prečo má súdruh žižka v ruke len takú vyrezávanú halúzku? Veď to něbol volajaký kapelmajster či farár. Dajtě mu do ruky aspoň lahký gulomet!“

Poručík Troník: „Kontrolní otázka, soudruzi. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No?“

Vojín Vločka: „Zrezaví, ne, vole? Poručík Troník: Zrezaví? Správně. Ale co hlavně? No koroduje, vy tupci!“

„Jako politický pracovník s tím nemůžu souhlasit. Estráda, pokud bude optimistická, proč ne? Hudba, proč ne? Ale aby nám kvarteto tvořili tři faráři a jeden konzervatorista buržoázního původu, to ku**a ani omylem!“