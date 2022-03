Jeden z prvých hollywoodskych SEXškandálov: Nahrával si hrátky s dvomi ženami... Mala len 16!

Rob Lowe sa narodil 17. marca 1964. V divadle sa objavil už ako 12-ročný, pred kamerami debutoval o 3 roky neskôr v komédii A New Kind of Family.

V začiatkoch 80. rokov dostal mnoho úloh a stal sa tínedžerským idolom vďaka snímkam ako The Outsiders, Class, The Hotel New Hampshire, Oxford Blues, St. Elmo‛s Fire, About Last Night..., Square Dance.

Stala sa z neho hollywoodska hviezda. No svoj úspech Lowe nezvládal. je známe, že mal problém s drogami aj alkoholom. Navyše patri k jedným z prvých hercov, ktorým uniklo sexvideo. Stalo sa to v roku 1988.

Rob Lowe si nahrával sex s dvomi dievčatami, jedna mala 22 a tá druhá len 16. Vraj si toho nebol v tom čase vôbec vedomý. Neskôr sa objavila ďalšia nahrávka, kde bol zachytený s kamarátom a istou modelkou.

Po rokoch si zahral v snímke Sex Tape, a tak sa ho vtedy markizácky redaktor Boris Pršo spýtal aj na jeho vlastnú dávnu nahrávku. „Stalo sa to v období môjho života, kedy som potreboval zmeniť svoj život. Podľa mňa mladý muž môže zmeniť svoj život jedine vtedy, ak sa niečo pokašle. Potrebuje niečo zlé k tejto zmene, aby si uvedomil, že by mal niečo dať do poriadku. Mňa táto nahrávka donútila vytriezvieť a abstinovať,” povedal herec, ktorý v máji oslávi už 32 rokov triezvosti.

Diváci mali možnosť vidieť ho aj vo filmoch Muž s tromi rukami, Waynov svet, Jesse James, Kontakt, Austin Powers, Vysoká hra, Ďakujeme, že fajčíte, Liberace! Zahral si v seriáloch ako Svedectvo, Západné krídlo, Bratia a sestry, Parks and Recreation, Californication, Code Black, V plameňoch...

Od roku 1991 je Rob ženatý s maskérkou Sheryl Berkoff, s ktorou má dve deti. Zoznámili sa na rande naslepo a neskôr sa stretli aj pri filmovačke.