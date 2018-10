Krajšia ako mama, múdrejšia ako otec? Sladký aj trpký život slávnej Ivanky Trumpovej

Podnikateľka Ivanka Trump má tri deti.

Zdroj: Instagram.com/ivankatrump

WASHINGTON - Manželka, matka, podnikateľka, no najmä známa dcéra slávnych rodičov. Ako jedna z mála sa môže hrdiť tým, že je dcérou topmodelky a prezidenta Spojených štátov. Ivanka Trumpová však nemá tvár iba na okrasu, no dnes pôsobí aj ako poradkyňa v Bielom dome a často pred kamerami zatieni aj svoju macochu Melaniu Trumpovú. Dnes táto krásna žena oslavuje 37 rokov, no jej doterajší život určite nebol len prechádzkou ružovou záhradou.