Pikantné detaily z Trumpovho života, unikla tajná nahrávka: VIDEO Vzťah s Ivankou nebol normálny

Podľa médií zahájil Trumpov volebný štáb proti Manigaultovej arbitráž kvôli údajnému porušeniu dohody o mlčanlivosti podpísanej v roku 2016. Bývalá Trumpova spoluúčinkujúca z reality šou The Apprentice (Učeň) prezidenta obvinila zo snahy umlčať ju.

Tajná nahrávka

Manigaultová musela rovnako ako všetci ostatní pracovníci predvolebnej kampane podpísať dohodu o mlčanlivosti, napísal web ABC News. Ten s odkazom na nemenovaného vysoko postaveného člena Trumpovho volebného štábu uviedol, že skupina Donald J. Trump for President predložila súkromnému arbitrovi v New Yorku podklady pre arbitráž za jej údajné porušenie.

Podľa agentúry Bloomberg volebný štáb o kroku informoval niekoľko hodín potom, čo Manigaultová poskytla televízii CBS News ďalšiu tajnú nahrávku rozhovoru so spolupracovníkmi terajšieho prezidenta. Na zázname nadobudnutom počas predvolebnej kampane údajne jeden z hovorcov Trumpovho tímu uvažuje o postupe v prípade, že by sa na verejnosť dostala nahrávka, na ktorej Trump hovorí slovo "neger". Podľa Manigaultové k tomu došlo pri natáčaní The Apprentice, dôkazy o tom však nie sú.

Pokiaľ nikoho neurazil, prečo ma chce umlčať

„Nemyslím si, že som porušila mlčanlivosť, ale nechám na právnikoch, aby to vyriešili,“ povedala televízii MSNBC. „Je zaujímavé, že sa ma snaží umlčať (Trump). (...) Ak nepovedal nič urážlivé alebo ponižujúce voči Afroameričanom a ženám, prečo by si robil toľko námahy, aby ma zastavil?“ dodala bývalá komunikačná asistentka Bieleho domu.

Ivanka Trump s rodinou Zdroj: SITA/AP/Carolyn Kaster

V čerstvej knihe o svojom takmer ročnom pôsobení v tíme amerického prezidenta Manigaultová Trumpa opisuje nielen ako rasistu a nepriateľa žien, ale aj ako hlupáka. „Môžete ma citovať, keď hovorím, že Donald Trump nikdy neprečítal od začiatku do konca žiadny z významnejších zákonov, dokonca ani niektoré z prezidentských dekrétov, ktoré podpísal. Donald sa vždy spoliehal na charizmu, sedliacky rozum a dôverníkov, ktorí mu hovorili, čo je na papieroch,“ píše sa v knihe.

Ona je šibnutá a vyšinutá!

Tá obsahuje aj výbušná tvrdenia o Trumpovom manželstve alebo vzťahu s dcérou Ivankou, ktorý podľa Manigaultovej často prekračuje hranicu vhodného správania medzi otcom a dcérou. „Nie je príjemné ich sledovať,“ napísala. Trump najnovšiemu konfliktu s jedným zo svojich bývalých spolupracovníkov venoval od pondelka sedem príspevkov na Twitteri, v ktorých Manigaultovú nazval "šibnutou", "vyšinutou", "pochybnou existenciou" a dnes tiež "šmejdom". Tvrdí tiež, že Manigaultová má platnú dohodu o mlčanlivosti.

Omarosa Manigault Newmanová Zdroj: SITA/AP/Mary Altaffer

Niekdajšia televízna hviezda však odmietla, že by po nástupe do Bieleho domu takú dohodu podpísala. Podľa denníka The New York Times však možno Trumpove vyhlásenia na Twitteri brať ako priznanie, že Biely dom toto opatrenie od svojich pracovníkov vyžaduje. „Celé mesiace odmietajú vládni činitelia potvrdiť správy The New York Times a ďalších médií, že poradcom prikázali podpísať dohody o mlčanlivosti, ktoré sú podľa právnych expertov u vládnych zamestnancov v podstate nevymáhateľné,“ napísal denník.