Stále sexi? 60-ročná Madonna by už s týmto mohla prestať... Alebo nie?!

Články o tom, ako skvelo vyzerá Madonna aj po 50-ke sa snáď ani nedajú zrátať. Udržiava si totiž skvelú postavu a niekedy sa zdá, že energie má snáď aj viac než zamlada.

Zdroj: SITA/AP

Od dnes sa však už speváčka radí k šesťdesiatničkám a nie všetko sa už zdá v tomto veku vhodné. Napríklad eroticky ladené fotografie alebo outfity krátke, akoby bola nejaká školáčka. Ukázalo sa to už koncom roka 2017, keď zverejnila fotografiu, na ktorej je nahá a zakrýva sa len kabelkou.

Nie všetci fanúšikovia boli nadšení. „Ježiši Kriste, máš 60 rokov, začni nosiť oblečenie aspoň raz v živote! Budeš toto robiť aj keď budeš mať 90? Došľaka...” napísal jeden z užívateľov Twitteru k Madonninej snímke.

Zdroj: Twitter/Madonna

Podobnú fotografiu zverejnila nedávno Madonna aj na Instagrame. Zdroj: Instagram

Iní fanúšikovia však presne toto od kráľovnej popu očakávajú. Vždy bola kontroverzná a asi by bolo čudné, keby sa zrazu úplne zmenila. Čo myslíte?

Takto Madonna odrátavala dni do svojich narodenín. Zdroj: Instagram Madonny

Zdroj: Instagram Madonny

Madonna Louise Ciccone patrí k najvplyvnejším hudobníčkam všetkých čias a mnohí ju označujú za kráľovnú popu. Hudobnú kariéru odštartovala začiatkom 80. rokov v kapelách Breakfast Club a Emmy, no krátko na to sa vydala na sólovú dráhu.

V roku 1983 vydala eponymný debutový album, po ktorom nasledovali Like A Virgin (1984), True Blue (1986), Like A Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray Of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions On A Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), MDNA (2012) a spomínaný Rebel Heart (2015).

Od roku 2008 je členkou Rock'n'rollovej siene slávy. Ako herečka sa predstavila v snímkach Hľadám Susan. Zn.: Zúfalo (1985), Dick Tracy (1990), Veľké víťazstvo (1992), Štyri izby (1995) alebo Evita (1996). Režírovala tiež filmy Špina a múdrosť (2008) a W.E. (2011).

Zdroj: Instagram Madonny