Preboha! Madonna (60) sa vycapila na net v priesvitných gaťkách

60-ročná Madonna by mohla byť už babičkou.

Zdroj: Instagram Madonny

LOS ANGELES - A nedá si pokoj! Hoci je zo speváčky Madonny už šesťdesiatnička, provokatívnych outfitov a kontroverzného správania sa zdá sa nemieni vzdať. Potvrdila to aj v týchto dňoch, keď prostredníctvom snapchatu zverejnila pikantnú fotku, na ktorej pózuje v dráždivej spodnej bielizni. No, pozrite sa na to!