Slovenský spevák šokoval po 36 rokoch: Rozvod a nová láska

Peter Lipa sa narodil 30. mája 1943. Je spevák, skladateľ, podnikateľ, organizátor hudobných podujatí, moderátor, manažér džezového diania, dlhoročný dramaturg a promotér popredného európskeho festivalu Bratislavské jazzové dni. Patrí medzi významné osobnosti slovenského džezu a dlhé roky bol jediným známym interpretom tohto žánru na Slovensku.

O jeho súkromí sa toho vie len málo. 36 rokov bol ženatý s Norinou a mali spolu štyri deti. Keď sa však v roku 2015 prevalilo, že bude rozvod, hudobník už mal po svojom boku novú priateľku. V tom čase Lipa nič nekomentoval. Až po nejakom čase sa vyjadril k láske a vzťahom. „Láska je to, čo hýbe svetom. Každý z nás ju zažíva v inej situácii, forme, intenzite a konfigurácii, no každopádne je to niečo, čo nás poháňa ďalej,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA.

Zdroj: TASR

Nájsť si dobrého partnera je podľa známeho džezmena v živote to najdôležitejšie. „Myslím si, že to je naša životná úloha na tejto zemi. A je veľké šťastie, keď sa to podarí. Samozrejme, život prináša zmeny, takže to nemusí byť len jeden partner,“ poznamenal známy Prešovčan. „Každý vzťah má rôzne fázy, a keď nastane fáza, keď vzťah skončil, tak si to treba na rovinu povedať a kráčať ďalej,“ dodal.