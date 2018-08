Mŕtvy Kráľ popu: Počas života bol ikonou, zomrel zúbožený

Michael Jackson by mal dnes 60 rokov. Zomrel však len dva mesiace pred svojimi 51. narodeninami. Podľa pitevnej správy bol na svoj vek v dobrom zdravotnom stave, príčinou smrti bolo predávkovanie anestetikom, ktoré mu podala iná osoba - evidentne osobný lekár.

Navonok v čase svojej smrti pôsobil kráľ popu úplne zúbožene. Kedysi totiž utrpel popáleniny hlavy, ktoré odštartovali sériu plastických operácii a jeho silnú závislosť na liekoch proti bolesti. Tá ho priviedla k zdevastovaným dolným končatinám, pričom jedna noha mu už začala odumierať. Informácie o tom, že Michael mal dolné končatiny posiate vpichmi po ihlách, sa objavili aj v pitevnej správe.

Podľa záchranára, ktorý zasahoval vo spevákovom dome, pôsobil Jackson ako chronicky chorý pacient. "Bol veľmi bledý a vychudnutý. Vravel som si, že to je možno nejaký pacient z hospicu," vyhlásil počas jedného zo súdnych procesov, ktoré sa konali po smrti hudobnej ikony.

Michael Joseph Jackson bol jedným z deviatich detí Josepha a Katerine Jacksonových, narodil sa 29. augusta 1958 v Gary, meste na brehu Michiganského jazera. Michael bol veľmi vnímavý a od mala vedel imitovať čo videl a počul. Ako trojročný vedel napodobniť hlas staršieho brata Jermaina, o rok neskôr odpozeral do posledného detailu tanečnú choreografiu speváka Jamesa Browna.

V roku 1966 zostavil otec, bývalý gitarista skupiny Falcons, rodinnú kapelu, ktorú tvorilo päť chlapcov - Marlon, Jermaine, Tito, Jackie a najmladší Michael. Názov Jackson Five im dala suseda. Po škole ich otec naložil do mikrobusu a odviezol na koncerty, vracali sa nad ránom a ráno šli do školy.

V roku 1969 podpísali Jacksonovci so spoločnosťou Motown nahrávaciu zmluvu, v decembri 1969 mali v americkom rebríčku prvú skladbu I Want You Back. Predaj singlu prevýšil dva milióny kusov a z prvého miesta hitparády vytlačil skupinu Beatles. Od marca do septembra 1970 vydali ďalšie tri single so skladbami ABC, The Love You Save a I'll Be There.

Všetky štyri skladby sa postupne dostali na prvé miesto. Jackson Five sa stali novou senzáciou v USA. Len v roku 1970 im Motown vydal štyri LP platne, v roku 1971 ďalšie tri. V lete roku 1975 ukončili Jackson Five spoluprácu s firmou Motown, ktorá predala viac ako 60 miliónov albumov s ich nahrávkami.

Už štyri roky predtým dostal 13-ročný Michael aj sólovú zmluvu s firmou Motown a v júni 1971 vychádza prvý album Got To Be There. V novembri 1971 vyšiel aj prvý rovnomenný singel, ktorý sa dostal na štvrté miesto. V októbri 1972 viedol prvýkrát americký rebríček so skladbou Ben. Pod týmto názvom vyšiel v decembri 1972 aj druhý štúdiový album.

Zahral si vo filme The Witz, ktorý sa nakrúcal v lete 1977. Film nebol veľmi úspešný, naopak soundtrack zaznamenal vysoký predaj. Pri nakrúcaní sa Michael zoznámil s producentom Quincym Jonesom, ktorý výrazne ovplyvnil jeho ďalšiu kariéru. Prvýkrát spolupracovali na úspešnom albume Off The Wall. Jeho predaj prevýšil sedem miliónov kusov a získal cenu Grammy. V novembri 1982 vychádza album Thriller, ktorý prekonal všetky rekordy, predaj prevýšil sumu 100 miliónov kópií, viedol všetky významné albumové rebríčky a získal sedem cien Grammy.

Sláva a úspech mali aj svoje negatíva, Michael sa postupne vzďaľoval reálnemu životu. Žil takpovediac v izolácii. Kolovali informácie, že absolvoval niekoľko plastických operácií a že mu vstriekli do tela ženské hormóny, aby získal ladný pohyb a vysoký hlas.

Pri návšteve Bieleho domu dostal 14. mája 1985 od prezidenta Ronalda Reagana a jeho manželky Nancy Prezidentskú cenu. V novembri 1984 dostal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. V januári 1985 zložil spolu s Lionelom Richiem skladbu We Are The World pre projekt USA For Africa. Celosvetový predaj singla dosiahol 20 miliónov kusov.

V máji 1989 sa presťahoval na svoj novopostavený ranč Neverland v kalifornskej Santa Barbare, v máji 1994 si zobral za manželku Lisu Marie Presleyovú, dcéru kráľa rokenrollu Elvisa Presleyho. Rozviedli sa v januári 1996. Jeho druhou manželkou bola zdravotná sestra Debbie Roweová, s ktorou mal dve deti - dcéru Paris Michael Catherine a syna Princa Michaela. Po troch rokoch sa rozviedli. Jeho tretie dieťa, syn Prince Michael II., sa narodil v roku 2002. Meno matky, ktorá ho vynosila, Jackson pred verejnosťou utajil.

Michael vydal desať štúdiových albumov, k diskografii patria aj tri desiatky rôznych kompilácií. Vo svete koluje osemsto miliónov platní s jeho nahrávkami. V americkom singlovom TOP 40 rebríčku mal 36 skladieb, trinásť z nich sa dostalo na prvé miesto, v anglickej TOP 40 hitparáde bodovalo 47 jeho piesní. Zomrel náhle 25. júna 2009 vo veku 50 rokov, iba pár dní pred návratom na koncertné pódiá. Po jeho smrti vyšla pod názvom Michael v decembri 2010 kompilácia nevydaných piesní.