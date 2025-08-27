Jacksonov (†50) syn Prince (28) sa bude ženiť: ZÁSNUBY po 8 rokoch vzťahu!

LOS ANGELES - Zosnulý kráľ popu by bol naňho hrdý! Syn Michaela Jacksona, 28-ročný Prince Jackson, urobil dôležitý životný krok. Po 8 rokoch vzťahu požiadal svoju priateľku Molly Schirmang o ruku!
Krásnu správu Prince oznámil v utorok na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnil sériu fotiek so svojou priateľkou. „Máme za sebou 8 rokov a ideme ďalej. S Molly sme spolu strávili veľa času a vytvorili neuveriteľné spomienky,“ napísal v popise príspevku.
„Spoločne sme precestovali svet, ukončili štúdium a veľmi vyrástli. Som nadšený z ďalšej kapitoly nášho života, keď budeme ďalej rásť a tvoriť krásne spomienky. Milujem ťa, zlatko,“ dodal. Dvojica svoj vzťah doposiaľ príliš neprezentovala, no vedelo sa, že pár tvoria už od študentských čias na Loyola Marymount University v Los Angeles.
A hoci Prince priamo nenapísal, že svoju priateľku požiadal o ruku, zahraničné médiá to píšu ako hotovú vec.
