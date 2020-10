Rockový svet smúti! Do hudobného neba odišla legenda Eddie Van Halen (†65)

NEW YORK - Vo veku 65 rokov zomrel v utorok slávny holandsko-americký rockový gitarista Eddie Van Halen. Van Halen bol členom rovnomennej skupiny, ktorá vznikla v roku 1972 a celosvetovo predala viac ako 75 miliónov albumov. Správu o jeho úmrtí potvrdil na Twitteri jeho syn, píšu agentúry AFP a DPA.

"Nemôžem uveriť, že to musím napísať, ale môj otec dnes ráno prehral svoj dlhý a namáhavý boj s rakovinou," napísal na Twitteri Wolfgang Van Halen. Skupina Van Halen vznikla v roku 1972 v Pasadene pod názvom "Mammoth". Členmi skupiny boli Van Halen (gitara a spev), jeho starší brat Alex (bicie) a basgitarista Mark Stone.

Skupina, ktorá je považovaná za jednu z najvplyvnejších amerických rockových skupín všetkých čias, sa preslávila hitmi ako "Jump", "Panama", "Runnin 'with the Devil" či gitarovým sólom "Eruption". Bratia, ktorí sa narodili v Holandsku, vyrastali v Kalifornii, kde od mladého veku hrali na gitare a bicích a vyhrávali hudobné súťaže. Skupina Van Halen patrí medzi 20 najpredávanejších umelcov všetkých čias. V roku 2007 ju uviedli do rokenrolovej siene slávy.