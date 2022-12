Hviezda z Jacksonovho klipu Thriller po 40 rokoch: Je z nej blondínka… Aha, ako DNES vyzerá!

Legendárny videoklip k piesni Thriller Michaela Jacksona vyvolal v roku 1982 vo svete hotovú senzáciu. Išlo totiž o prvý klip, ktorý bol natočený filmovým spôsobom a vďaka herecým pasážam pôsobí ako krátky muzikál. Jednu z hlavných postáv si v ňom zahrala herečka Ola Ray - stvárnila priateľku kráľa popu.

Galéria fotiek (5) Ola Ray vo videoklipe k piesni Thriller.

Zdroj: youtube.com

Odvtedy však uplynulo takmer 40 rokov a... bývalá modelka z pánskeho magazínu Playboy sa zmenila na nepoznanie. A nie je to len rokmi, pretože napriek tomu, že tento rok oslávila 62. narodeniny, vyzerá stále veľmi mladistvo. No radikálne sa zmenil jej imidž. Už totiž viac nie je tmavovláska.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram O.R.

Fotky, ktoré pridala na sociálnu sieť Instagram odhalili, že z Oly je dnes blondínka. A aj ona sama si na svojom profile pripomenula 40. výročie albumu. „Ahoj svet, všetko najlepšie k 40. výročiu albumu Thriller,“ zverejnila Ola, ktorá sa počas natáčania klipu s Jacksonom veľmi blížila.

V roku 2019 dokonca v rozhovore pre DailyMail prezradila, že sa s Michaelom aj bozkávala. „Michael a ja sme sa blížili, áno. Jedného dňa som išla do jeho prívesu a tam soms a s ním pobozkala, už druhýkrát,“ priznala Ola. „Bol to veľmi vášnivý bozk a viete, robili sme aj niečo iné, ale to je všetko, čo poviem,“ šokovala svojou úprimnosťou.