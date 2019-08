Polícia zastavila trestné stíhanie Mečiara: SaS vyzvala Čižnára, GP zákonnosť postupu preverí

Podozrenie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa pramenilo z udelenia amnestií v kauze únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. v roku 1995. Na tento skutok udelil Mečiar svojho času amnestie, ktoré boli zrušené.

Prokurátor pozastavenie potvrdil

Následne začala polícia pre tento skutok v júli 2017 vyšetrovanie, ktoré bolo zastavené v auguste vzhľadom na údajné premlčanie. Od októbra toho roku sa však vyšetrovalo opäť a v júli tohto roka ho vyšetrovateľ KR PZ v Bratislave zastavil, načo upozornila TV Markíza. „Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá vo veci vykonáva dozor, vyhodnotila uvedené rozhodnutie ako dôvodné a v súlade so zákonom,“ uviedol prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Matej Izakovič.

Zdroj: TASR/Miroslava Cibulková

SaS vyzýva Čižnára

Strana Sloboda a Solidarita žiada generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby nedovolil polícii a dozorovému prokurátorovi odložiť prípad amnestií únoscom Michala Kováča mladšieho ad acta. „Bývalý predseda vlády a zastupujúci prezident JUDr. Vladimír Mečiar svojimi amnestiami z roku 1998 dosiahol taký stupeň pohŕdania právom a spravodlivosťou, ktorý nemôže zostať nepotrestaný. Platí to o to viac, že Vladimír Mečiar je v kauze zavlečenia Michala Kováča do Rakúska jedným z podozrivých. To znamená, že amnestie mohol udeliť aj sebe,“ uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Tento prípad dlhé roky traumatizuje slovenskú spoločnosť. Je v ňom v instantnej podobe zhmotnená kriminálna podstata mečiarizmu – od samotného únosu prezidentovho syna, cez marenie vyšetrovania až po škandálne amnestie, ktoré parlament ústavným spôsobom zrušil,“ povedal poslanec NR SR a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik. SaS sa zároveň pýta aj policajného prezidenta Milana Lučanského, či polícia stále stojí za páchateľmi únosu a či je Slovensko stále tou čiernou dierou, kde zločin s politickým pozadím a krytím stojí nad spravodlivosťou.

Generálna prokuratúra posúdi zákonnosť postupu v prípade zastavenia vyšetrovania Mečiara

Generálna prokuratúra SR si vyžiadala správu o stave veci na posúdenie zákonnosti postupu orgánov činných v trestnom konaní v prípade zastavenia vyšetrovania bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara. Uvádza sa to v stanovisku GP SR, ktoré poskytla hovorkyňa Andrea Predajňová. Prokuratúra zároveň zdôrazňuje, že rozhodnutie vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave o zastavení trestného stíhania vo veci trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa nebolo konzultované s GP SR.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Dozorovú právomoc v tejto trestnej veci vykonáva prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorý je oprávnený samostatne toto rozhodnutie vyšetrovateľa preskúmať a rozhodnúť o ňom,“ uviedla Predajňová. „Generálny prokurátor SR nijakým spôsobom do vyšetrovania veci nezasahoval, ani „neodobroval“ rozhodnutie vyšetrovateľa KR PZ Bratislava či dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave,“ dodala.

Mečiara začali vyšetrovať pred dvoma rokmi

Televízia Markíza v pondelok informovala, že expremiér Vladimír Mečiar nebude stíhaný za udelenie amnestie v kauze únosu prezidentovho syna. Rozhodol o tom policajný vyšetrovateľ s argumentom, že skutok nie je trestným činom a nie je tak dôvod na postúpenie veci. Polícia toto rozhodnutie podľa televízie prekonzultovala aj s Generálnou prokuratúrou SR.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Polícia začala Vladimíra Mečiara vyšetrovať ešte v júli 2017. Následne 10. augusta ohlásila, že ho nebude za amnestie stíhať, lebo vec je premlčaná. Prípadom sa opätovne zaoberali od októbra 2017. Generálna prokuratúra totiž na podnet poslanca NR SR Ondreja Dostála skonštatovala, že pôvodné uznesenie vyšetrovateľa, ktorý vec odložil z dôvodu premlčania, bolo predčasné.

Pokiaľ ide o samotné zavlečenie, Okresný súd Bratislava III v tejto veci v júni rozhodol, že súdne konanie prerušuje a predloží Súdnemu Dvoru Európskej únie na rozhodnutie prejudiciálne otázky. Stanovisko súdneho dvora totiž považuje za nevyhnutné pre ďalší procesný postup vo veci. Prejudiciálna otázka je v právnom poriadku definovaná ako otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu. Na jej rozhodnutie však nie je príslušný súd, pred ktorým sa uskutočňuje konkrétne konanie, ale iný orgán, prípadne iný súd.

Obžalobu na Okresnom súde Bratislava III podal v tejto kauze prokurátor Michal Serbin ešte v roku 2000. V prípade figuruje 13 ľudí, vrátane exšéfa SIS Ivana L. Syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča Michala Kováča mladšieho odviezli proti jeho vôli na územie Rakúska 31. augusta 1995. V Rakúsku ho následne vzali do väzby pre kauzu Technopol. Zo skutku podozrievali Slovenskú informačnú službu, pričom o svojej účasti na celej veci hovoril aj bývalý príslušník SIS Ľuboš Kosík.