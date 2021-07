Známa postava v kauze Kováčovho zavlečenia je po smrti: Zomrel bývalý prokurátor Michal Serbin (†68)

BRATISLAVA - Známy bývalý prokurátor Michal Serbin, ktorý mal na starosti rôzne kauzy, včera dopoludnia náhle zomrel. Serbina môže verejnosť poznať ako známu postavu v kauze zavlečenia syna prezidenta do zahraničia, pričom ho zaujímali aj kroky exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana Lexu. Serbin sa aj kvôli vyšetrovaniu tejto kauzy zo zdravotných dôvodov predčasne odobral na invalidný dôchodok.

Serbinovu smrť potvrdili portálu noviny.sk dva od seba nezávislé zdroje. Bývalý prokurátor mal poslednýkrát vydýchnuť včera dopoludnia. Serbin má na svojom vyšetrovateľskom konte poriadnu kauzu, a síce zavlečenie Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Z únosu neskôr obžaloval 13 ľudí vrátane bývalého šéfa SIS Lexu.

Mediálna pozornosť pre kauzu Kováča a následný odchod

Od toho momentu ho podľa všetkého 24 hodín denne museli strážiť ozbrojení policajti. Mediálny, no aj tlak verejnosti spôsobili, že sa mu to podpísalo na psychickom zdraví a v roku 2003 skončil na psychiatrii. Išlo o maniodepresívnu psychózu. Neskôr odišiel do invalidného dôchodku a venoval sa hudbe.

Serbin sa na Krajskú prokuratúru v Bratislave dostal po roku 1998, teda po výmene vlády. Do pracovného nasadenia sa musel dostať rýchlo, pretože mal na starosti všetky kauzy exšéfa SIS Lexu. Ako prokurátor pôsobil až do roku 2004. Spracoval však ešte obžalobu v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny.

Nič lepšie sa mi nemohlo stať, hovoril Serbin po odchode z brandže

Maniodepresívna psychóza ho však zasiahla uprostred súdneho konania. Serbin tvrdil, že na psychiatrii skončil pre veľkú medializáciou prípadu a prišiel tiež stresový faktor na jeho osobu. "Nič lepšie sa mi nemohlo stať. Nemusím si ničiť nervy so všetkými idiotmi. V najlepšom treba odísť. Snažil som sa, ale všetko to išlo navnivoč. Nemalo to žiadny efekt," hovoril vtedy.