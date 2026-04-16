Kvalitný nákup plný lokálnych produktov bez stresu

Aj vám sa občas stane, že deň naberie hektické tempo a poviete si, že sa cestou domov len „na chvíľku“ zastavíte v obchode pre pár základných vecí a zrazu je preč ďalšia hodina? Pritom to môže ísť aj jednoduchšie. Nakúpite z domu na pár klikov, s výberom kvalitných, čerstvých a lokálnych produktov.
Práve takéto riešenie ponúka Wolt Market, ktorý prichádza s novou, sviežou identitou a ešte silnejším dôrazom na čerstvosť, kvalitu a lokálnosť. Ako online supermarket teraz rozširuje svoju ponuku o ešte viac lokálnych výrobkov od remeselného pečiva cez mäso od farmárov až po výberovú domácu kávu.
Digitálny nákup, ktorý dáva zmysel: kvalitný, slovenský a bez stresu
Podporovať lokálnych výrobcov už neznamená behať medzi trhom, pekárňou a supermarketom. Wolt Market, ktorý práve prechádza výraznou zmenou identity, rozšíril svoju ponuku o viac než 740 nových produktov a nadviazal spoluprácu s viac ako 15 slovenskými dodávateľmi.
Výsledkom je prehľadný výber domácich potravín od remeselných pekárov, regionálnych farmárov či malovýrobcov, ktorí dbajú na kvalitu a poctivé spracovanie.
„Naším cieľom je, aby sa Wolt Market stal pevnou súčasťou života ľudí a ich spoľahlivým miestom pre týždenné nákupy. Rozširujeme výber, pridávame viac lokálnych produktov, pracujeme s priaznivejšími cenami a zároveň zlepšujeme celkový nákupný zážitok tak, aby bol rýchly, jednoduchý a bez stresu,“ uvádza Jana Trnovská, generálna manažérka Wolt Marketu na Slovensku.
Aplikácia tak ponúka rýchlu skratku ku kvalitným domácim výrobkom – či už ide o čerstvé pečivo, mäso, zeleninu, kávu alebo remeselné dobroty.
Slovenské chute, na ktoré sa môžete spoľahnúť
Wolt Market dnes spája to najlepšie z oboch svetov: bohatú ponuku ako v supermarkete a kvalitu ako od lokálnych výrobcov.
Aplikácia vám ponúkne slovenské alternatívy takmer ku každému typu potravín:
- mäso od Mäsiarstva Gašparík či Hyze
- remeselné pečivo od Starého otca, Hurbaniča či Remetských Hámrov
- výberovú kávu Zlaté Zrnko
- nápoje Zingi
- sirupy do nápojov Vlčie sirupy
- hotové jedlá Moderná gazdinka
- či ultra-lokálne produkty značky Localno
Nová zelená identita: jasný odkaz na čerstvosť a lokálnosť
V marci prišiel Wolt Market s novou sviežou zelenou farbou, ktorá symbolizuje čerstvosť, kvalitu a väčší dôraz na lokálnosť. Zároveň mení spôsob, akým sa v appke orientujete. Kategórie sú jednoduchšie, prehľadnejšie a zákazníci rýchlejšie nájdu to, čo potrebujú.
Z pôvodnej služby na „rýchle doplnenie zásob“ sa tak stáva plnohodnotný online supermarket, ktorý dokáže konkurovať bežným reťazcom, len s oveľa väčšou dávkou pohodlia.
„Za štyri roky sme prešli obrovský kus cesty a sme hrdí na to, čo sa nám podarilo vybudovať. Zároveň vidíme veľa príležitostí na ďalší rozvoj. Preto budeme pokračovať v investíciách do kvality, lepšej cenovej dostupnosti aj v rozširovaní ponuky lokálnych produktov, ktoré majú u našich zákazníkov veľkú hodnotu. Veríme, že vďaka novej identite bude Wolt Market ešte bližšie k zákazníkom, ktorí uprednostňujú pohodlný nákup bez stresu,“ dodáva Jana Trnovská.
Ako vyzerá čisto „lokálny nákup“ cez mobil?
Predstavte si, že chcete kvalitnú večeru alebo doplniť zásoby na týždeň, ale preferujete slovenské produkty. Bez kompromisov, bez obchádzania viacerých obchodov a bez toho, aby ste sa museli vzdať kvality.
V aplikácii si viete zostaviť plnohodnotný nákup už z kategórií ako:
- čerstvé pečivo
- zelenina a ovocie z domácich fariem
- slovenské mliečne výrobky
- lokálne mäso
- domáce remeselné nápoje
- kvalitná káva od slovenských pražiarní.
Záver: Domáce výrobky na pár klikov – kvalitné, čerstvé a poctivé
Slováci majú radi domáce produkty a čoraz viac sa zaujímajú o ich pôvod. Wolt Market prináša spôsob, ako ich zaradiť do bežného života bez zbytočného času navyše:
✔ široká ponuka kvalitných slovenských výrobkov
✔ dôraz na čerstvosť a lokálnosť
✔ prehľadná aplikácia a jednoduchý výber
✔ plnohodnotný online supermarket, nie len „donáška pár položiek“
Výsledok?
Čerstvý, kvalitný a lokálny digitálny nákup. Jednoducho taký, aký má byť.
- reklamná správa -