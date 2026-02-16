Zošaleli, alebo presne vedia, čo robia? BeautyLab platí ženám za to, že vyzerajú lepšie!

BODY 1.0 PROJECT je niečo, čo tu ešte nebolo. Žiadne prázdne sľuby, žiadne vyhodené peniaze. BeautyLab práve spúšťa výzvu, ktorá v slovenskom svete krásy nemá obdobu. Keď získaš postavu, o ktorej si snívala, ošetrenia budeš mať úplne zadarmo.
Toto nie je len prázdny marketingový ťah. Toto je projekt, do ktorého sa BeautyLab púšťa preto, lebo absolútne dôveruje výsledkom, ktoré ponúka. Dnešná doba je o smart riešeniach a BeautyLab to vie. Namiesto investovania do klasických reklám stavili na tvoje vlastné výsledky.
BODY 1.0 PROJECT je tu pre všetky ženy, ktoré sú odhodlané dosiahnuť svoj cieľ. Program je postavený na brutálne účinnej kombinácii: 8x rázová vlna X-Wave a 8x LPG. Táto dvojica ošetrení nekompromisne likviduje celulitídu a spevňuje kožu presne tam, kde to najviac potrebuješ.
Férový, aj keď trochu šialený princíp
V tomto projekte nedostávaš peniaze späť ako bolestné preto, že by si bola nespokojná. Tu ich dostaneš ako odmenu za svoje výsledky – a za tými si BeautyLab pevne stojí. Celá kampaň má totiž jedinú hlavnú myšlienku: Tvoj cieľ = náš cieľ. BeautyLab si za svojimi technológiami stojí natoľko, že ak do toho pôjdeš naplno, tvoja premena bude stáť presne 0 €. Princíp je transparetntý:
- Zaplatíš 640 € za balík ošetrení.
- Stanovíš si realistický cieľ (napríklad o 50 % menej celulitídy alebo o 70 % pevnejšiu pokožku).
- Piješ 2,5 litra vody denne a 2-krát týždenne sa zveríš do rúk odborníkom.
- Ako malý bonus budeš zdieľať svoju cestu na IG stories a necháš BeautyLab zdokumentovať tvoj progres (foto pred a po).
Ak splníš tieto podmienky, po mesiaci odchádzaš s dokonalým telom a BeautyLab ti vráti 100 % ceny ošetrenia priamo na účet. Žiadne triky, žiadne tajomstvá, len čistá motivácia a výsledky, ktoré uvidíš v zrkadle.
Chceš byť súčasťou tejto revolúcie? Miesta v projekte sú prísne limitované a rýchlo sa míňajú! Klikaj na www.beautylab.sk a zarezervuj si svoje „telo 1.0“ v rámci BODY 1.0 PROJECT hneď teraz!
