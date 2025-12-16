Rozbaľ si aj ty svoju vianočnú výhru od TIPOSu

Máš rád zábavu, trocha napätia a na konci dňa krásnu výhru? Tak potom máme aj pre teba skvelú akciu. Až do Štedrého dňa sa môžeš tešiť na parádne vianočné výhry, ktoré ti prináša TIPOS.
TIPOS spája svet vianočných výhier so zábavou, akú prinášajú hazardné hry, prehľad o športových live výsledkoch a možnosť využiť moderné stávkovanie online.
Ako na to?
Každý hráč, ktorý sa do Vianoc, teda 24. december, zapojí do akcie, splní podmienky z tajnej ponuky dňa, získa eŽreb Vianočný škriatok . Do akcie sa môžeš zapojiť každý deň, až do Štedrého dňa.
Tajnú ponuku nájdeš na webe tipos.sk. Aby si zistil, čo obsahuje, musíš splniť úlohu. Buď si poskladaj našu vianočnú mini hru - stačí, ak počas 30 sekúnd poukladáš zabalené krabice darčekov jednu po druhej. Ak nechceš hrať, klikni na text „Skratka k tajnej ponuke“. Každý deň iná podmienka, každý deň iná cesta k odmene a eŽrebu Vianočný škriatok.
A o čo v ňom hráš?
Na eŽrebe Vianočný škriatok vyhráva ten, kto nájde balíček. Pod symbolom balíčka sa ukrýva tvoja odmena. Hlavnou výhrou je 100 eur, pričom v eŽreb Vianočný škriatok je až 150 tisíc takýchto výhier.
A bonus? Samozrejme. Bonusový symbol je Stromček. Kto ho nájde získa až dvojnásobok výhry.
Tak neváhaj a poď si po svoju vianočnú výhru aj ty. A nezabúdaj, že pri hraní ťa čaká množstvo zábavy a vždy aj šanca na krásnu odmenu. Vyskúšaj eŽreb Vianočný škriatok ešte dnes a možno už čoskoro budeš oslavovať svoju vianočnú výhru!
Hazardné internetové hry sú určené pre osoby od 18 rokov. Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť!
