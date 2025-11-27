Eliška Soffer Podzimek a jej náplasti pre Ronald McDonald House Charities

Ilustrátorka a animátorka Eliška Soffer Podzimek sa zapojila do každoročnej charitatívnej kampane McDonald's na podporu Ronald McDonald House Charities a navrhla dizajn limitovanej edície náplastí, ktoré si zákazníci môžu zakúpiť vo všetkých reštauráciách McDonald's na Slovensku.
„Dizajn náplastí som vytvorila na základe vlastnej skúsenosti s liečbou, keď bola pre mňa podpora rodiny a priateľov absolútne kľúčová. Práve preto som zvolila motív rúk a labiek ako symbol blízkosti a pomoci,“ vysvetľuje dizajnérka. Ronald McDonald House Charities dlhodobo pomáha rodinám vážne chorých detí, aby mohli byť spolu aj počas náročného obdobia liečby či hospitalizácie.
Eliška si sama prešla onkologickou liečbou v šestnástich rokoch v Prahe, a preto veľmi dobre vie, aká dôležitá je podpora najbližších a pocit bezpečia. „Mala som šťastie, že som bývala kúsok od Prahy, ale iné rodiny musia často cestovať do nemocnice cez celú krajinu a hľadať možnosti ubytovania,“ dodáva. Ronald McDonald House Charities podľa nej ponúka práve to – zázemie, pokoj a pocit domova pre rodiny chorých detí.
Osobná skúsenosť s chorobou ju priviedla aj k projektu Plešouni, ktorý má deťom zrozumiteľne vysvetliť, čo sa počas liečby deje. „Liečba je často sprevádzaná strachom, ktorý býva silnejší, než je nutné. Prostredníctvom animovaného seriálu chceme tento zbytočný strach zmierniť,“ hovorí.
Eliška tiež pripomína, ako veľmi ovplyvňuje prostredie psychickú pohodu pacientov: „Často ma trápi, ako nemocnice vyzerajú, pretože prostredie má obrovský vplyv na to, ako sa cítime. Aj pri prísnych hygienických pravidlách sa dá pracovať s dizajnom tak, aby bol príjemný. Dom Ronalda McDonalda, ktorý sa Ronald McDonald House Charities chystá postaviť, bude presne taký – nebude sterilný, bude pôsobiť útulne a ľudia sa v ňom budú cítiť dobre,“ dodáva. Sama sa teší, že dostala príležitosť navrhnúť grafickú výzdobu vestibulu onkológie v nemocnici Motol v Prahe, kde prebieha canisterapia.
Vďaka podobným projektom sa Ronald McDonald House Charities môže ďalej rozvíjať a pracovať na výstavbe prvého Domu Ronalda McDonalda v Banskej Bystrici v bezprostrednej blízkosti detskej kliniky.
Dom Ronalda McDonalda bude na Slovensku preto, aby uľahčil rodinám obdobie, keď budú ich deti dlhodobo hospitalizované. Rodiny si budú najviac ceniť, že budú môcť v Dome fungovať takmer ako doma – uvariť si, vyprať prádlo, mať vlastnú izbu a chvíľu pokoja. Práve tieto zdanlivo malé veci vytvoria prostredie, v ktorom sa deti budú liečiť rýchlejšie a rodičia budú môcť byť skutočnou oporou.
Balíček náplastí, ktoré naozaj pomáhajú, je možné zakúpiť najbližší mesiac alebo do vypredania zásob vo všetkých reštauráciách McDonald's na Slovensku vrátane McDrive a McDelivery.
