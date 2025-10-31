Vianoce v Telekom aplikácii: Magenta Moments plné dát, darčekov aj tombolových hier o elektromobil a iné výhry

Zákazníci Telekomu majú už druhý rok vo svojej aplikácii ikonku srdiečka, ktorá im otvára pomyselné dvere do zákazníckeho programu výhod Telekomu.
- Tento rok prináša Telekom svojim zákazníkom mimoriadne štedré Vianoce. Od 3. novembra do 24. decembra sa v aplikácii Telekom denne otvorí Vianočný kalendár Magenta Moments.
- Každý deň nové prekvapenie – od špeciálnych ponúk, darčekov a výhod od Telekomu až po stovky atraktívnych odmien od viac ako 50 partnerov.
- Dáta, zľavy a prémiový obsah. Telekom nadelí každému zákazníkovi s paušálom alebo programom Bez záväzkov až 2 x 15 GB dát na 30 dní úplne zadarmo – 15 GB na november a 15 GB na december.
- Každý pondelok sa objaví v kalendári spolu až 8 tombolových hier, v ktorých má 50 zákazníkov šancu vyhrať skvelé ceny – od zariadení, dovoleniek a zážitkov až po luxusné technologické darčeky. Už 3. novembra štartuje prvá tombola o elektromobil Volvo EX30 s bohatou výbavou a nabíjaním na ZSE Drive na celý rok zadarmo.
- Súčasťou kalendára bude aj ponuka HBO MAX na 2 mesiace zadarmo, 50% zľava na predplatenú Magio TV a 9. decembra Telekom spustí limitovanú filmovú kolekciu dostupnú v Magio TV cez internet.
„Magenta Moments sa za pomerne krátku dobu stala obľúbenou súčasťou života už viac ako 700 000 používateľov. Tento vysoký počet, ktorý neustále rastie, potvrdzuje, že našim zákazníkom prinášame hodnotu, ktorú inde nenájdu – výhody, zážitky aj exkluzívne ponuky, a to všetko pohodlne na jednom mieste v Telekom aplikácii,” uvádza Martina Kandera, riaditeľka pre rezidenčný segment Slovak Telekom.
Ponuky vianočného kalendára prekvapení sa budú odkrývať v Telekom aplikácii postupne – od 3. novembra až do Štedrého dňa 24. decembra.
Dáta navyše a televízna zábava ako darček od Telekomu
Operátor pripravil pre svojich zákazníkov viac obľúbených telekomunikačných benefitov než kedykoľvek predtým – od bohatej nádielky bonusových dát, cez atraktívne zľavy na televízne služby až po filmové trháky.
Zákazníci s paušálom alebo programom Bez záväzkov si počas novembra a decembra môžu ako darček aktivovať 15 GB dát na 30 dní, spolu až 30 GB vianočných dát zadarmo. V Magenta Moments navyše nájdu aj limitované TV ponuky – napríklad 50 % zľavu na predplatenú Magio TV L až na 6 mesiacov či HBO Max na dva mesiace bez poplatku.
A to nie je všetko – v decembri čaká na všetkých zákazníkov s paušálom a programom Bez záväzkov deň nekonečných dát a pre zákazníkov s novou predplatenou kartou EASY denný nekonečný balík volaní, SMS a dát, počas ktorého si budú môcť užiť neobmedzené surfovanie, zábavu a spojenia s blízkymi.
Exkluzívna nádielka s viac ako 50 partnermi
V Magenta Moments nájdu zákazníci Telekomu exkluzívne výhody a ponuky od viac ako 50 partnerov. Medzi nimi nechýbajú Slovnaft, Samsung, Martinus, Lidl, Starbucks, Exisport, Tatry Mountain Resorts, Slovak Lines, Cinemax či Tefal. Priestor dostanú aj obľúbené lokálne slovenské značky, ako Babyknihy, Lemur, Bounty Boho či KakawCo+.
V ponuke nebudú chýbať ani okamžité darčeky, ktoré si zákazníci budú môcť vyzdvihnúť priamo v Telekom predajniach po aktivácii kupónu v aplikácii Telekom. Medzi tisíckami z nich budú obľúbené vianočné ponožky Fusakle, pyžamové šortky Slippsy, tyčinky KitKat či oriešky v prémiovej čokoláde Lyra.
Veľké tombolové hry o atraktívne výhry
Každý pondelok sa počas vianočnej kampane v aplikácii Telekom spustí nová tombola o mimoriadne hodnotné ceny, celkovo sa šťastie usmeje až na 50 výhercov.
Prvá tombola odštartuje 3. novembra a hlavnou výhrou je elektromobil Volvo EX30 s bohatou výbavou a nabíjaním na ZSE Drive na celý rok zadarmo.
Ďalšie tombolové hry prinesú napríklad luxusný pobyt na Maldivách, rodinný zájazd do vianočnej dediny v Laponsku, herné konzoly PlayStation Pro, najpredávanejšie zariadenia a spotrebiče od Samsungu, vysávače iRobot, kávovary KRUPS s kávou na rok od Ebenica, či víkendové pobyty v hoteloch TMR v Tatrách.
Filmové Vianoce s Telekomom
Od 9. decembra 2025 rozšíri Telekom vianočnú ponuku o špeciálnu filmovú kolekciu, ktorú si budú môcť zákazníci pozrieť cez Magio TV cez internet v pohodlí domova. Stačí získať unikátny kód v aplikácii. Po aktivácii kupónu sa sprístupní kolekcia filmov, v ktorej nebudú chýbať ani aktuálne kinohity:
- Maria – intímny pohľad na život slávnej opernej divy Marie Callas,
- Karate Kid: Legendy – moderné spracovanie kultovej klasiky,
- Veľká cena Európy: Labky na pedále! – animovaný rodinný trhák,
- Stolen Girl – napínavá dráma o matke na misii za záchranou dcéry.
„Našich zákazníkov pozorne počúvame a vieme, čo ich poteší. Preto sme tento rok pripravili ešte bohatšie Magenta Moments – plné radosti, darčekov a prekvapení, ktoré spríjemnia predvianočný čas. Chceme, aby si každý mohol povedať: s Telekomom sú Vianoce vždy o niečo krajšie,“ priblížila pohľad operátora Martina Kandera, riaditeľka pre rezidenčný segment Slovak Telekom.
Každý náš zákazník si v Magenta Moments nájde niečo, čo ho poteší
Vianoce s Telekomom nie sú len o darčekoch – sú o zážitkoch, emóciách a chvíľach spoločnej radosti. Od filmových večerov bez reklám, cez Vianočný kalendár Magenta Moments plný výhod, až po šancu vyhrať skutočne veľké výhry – tohtoročná ponuka Telekomu stavila na kombináciu benefitov, zážitkov a zábavy pre každého, o ktoré sa postará Telekom aj jeho kvalitní partneri tohtoročnej vianočnej ponuky Magenta Moments. Tá bude zákazníkom k dispozícii od 3. novembra; niektoré z ponúk sú časovo obmedzené, iné budú k dispozícii až do 6. januára 2026.
