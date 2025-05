Zdravý úsmev, zdravé sebavedomie.

(Zdroj: Phillips)

Sebavedomie si spájame s úspešnými, múdrymi a krásnymi ľuďmi. Práve dôvera v seba samého nám totiž umožňuje radovať sa, s chuťou skúšať nové veci a chopiť sa príležitostí. Naše sebavedomie ovplyvňuje okrem iného to, ako sa cítime vo svojom tele, takže súvisí s naším celkovým zdravím a tiež so vzhľadom. Aby sme sa nemuseli hanbiť hrdo ukázať svetu zuby, je tu portfólio produktov Philips Sonicare – všetky tieto vynálezy, od sonických zubných kefiek až po ústne sprchy, sa pomocou špičkových technológií starajú o zdravie našich zubov.

Philips Sonicare sa dlhodobo zameriava na prepojenie zdravia ústnej dutiny s celkovou fyzickou a psychickou pohodou. Z pohľadu fyzického zdravia majú naše zuby vplyv na celé telo, a to nielen preto, že nám pomáhajú jesť a hovoriť. Zubné kazy či zápal ďasien zvyšujú riziko mnohých ďalších ochorení. Naopak, ak sa o chrup správne staráme, vydrží nám krásny a bez komplikácií mnoho rokov.

„Zdravie začína v ústach. Rozsiahle lekárske štúdie už dávno potvrdili, že orgány v tele sú navzájom prepojené a najmä skryté infekcie v ústnej dutine môžu vyvolať prudkú reakciu celého organizmu. Preto je dôležité si starostlivo čistiť zuby aj medzizubné priestory. Môžete tým prispieť k celkovému zdraviu a získať viac energie. Žiarivý úsmev a bezbolestné návštevy zubného lekára budú príjemným bonusom,“ hovorí dentálna hygienička a expertka Philips Oral Healthcare Jana Prchal Křepelková.

Ako sa starať o svoje zuby?

Philips Sonicare sa stará o ústne zdravie detí aj dospelých. Ponúka detské sonické kefky, ktoré sú vhodné aj pre najmenšie deti od troch rokov, ako aj kefky pre dospelých. Tí si môžu vybrať z 8 typov hlavíc, aby si každý mohol zvoliť jedinečnú starostlivosť na mieru svojim potrebám. Sonická technológia odstráni až 20× viac zubného povlaku než manuálne čistenie, a tak sonická kefka zvládne za 2 minúty čistenia rovnakú prácu ako bežná kefka za 1 mesiac.

Kefky Sonicare vykonajú 62 000 pohybov za minútu, no napriek tomu sú k zubom veľmi šetrné. Po prvom týždni používania sonickej technológie zaznamenáte okrem pocitu dokonale vyčistených zubov aj vybielenie o celý odtieň. Nenahraditeľným pomocníkom pri hygiene medzizubných priestorov je aj ústna sprcha, ktorá počas jednej minúty odstráni z ťažko prístupných miest až 99 % zubného povlaku.

Zdravé sebavedomie

So zdravím súvisí aj zdravé sebavedomie a duševná pohoda. Ak nás nič nebolí a máme žiarivo biele zuby, je pre nás prirodzenejšie usmievať sa a tiež sa nám zdá jednoduchšie vystupovať sebavedome. Úsmev navyše patrí medzi najsilnejšie neverbálne signály, ktoré naše telo môže vysielať navonok, ale aj dovnútra – smerom k nám samým.

„Vďaka úsmevu pôsobíme prístupnejšie a priateľskejšie, čím podporujeme pozitívne interakcie s ostatnými. Tento pomyselný spoločenský súhlas môže posilniť naše sebavedomie, pretože od svojho okolia dostávame pozitívnu spätnú väzbu,“ hovorí psychológ a zakladateľ projektu Terapie medzi stromami Adam Táborský.

Ako nadobudli sebavedomie české osobnosti?

Dôvera v seba samého je téma, ktorú riešime všetci. Herci, speváci, ale aj obyčajní ľudia a dokonca aj zdravotníci. Philips Sonicare si preto pri edukácii berie na pomoc tím dentálnych hygieničiek a tiež influencerov, medzi ktorých patrí napríklad speváčka a bývalá členka kapely 5Angels Nikola Mertová, modelka Andrea Bezděková alebo frontman kapely Perutě Milan Peroutka.

„Hovorí sa, že úsmev je jediné kúzlo, ktoré človek vie vyčarovať, takže keď chcete posilniť sebavedomie, odporučil by som starať sa o svoj chrup, pretože nie je krajšia energia než sa usmievať. Keď idem na fotenie, občas skúšam vymýšľať nové pózy, ale vždy nakoniec skončíme pri tom, že sa usmievam. Treba povedať, že na tých fotkách aj všeobecne v ľudskom kontakte to funguje najlepšie,“ hovorí Milan Peroutka.

„Keď dostanem trému, najviac mi pomôže, že uvidím niekoho, koho poznám, ako sa na mňa usmieva... a má zuby bez povlaku. Inak mám pocit, že už sa toľko neriešim a premýšľam skôr nad tým, či som vtipná a či sa ľudia so mnou cítili dobre. A už si myslím, že si nikto nepamätá, či som mala na sebe pupienok alebo nie. Pracovala som na tom strašne dlho a intenzívne. Taktiež som na sebe urobila nejaké úpravy, napríklad teraz som riešila nesymetriu viečok, ale to nie sú veci, kvôli ktorým by som sa cítila horšie a mala pocit, že radšej nikam nepôjdem,“ dopĺňa speváčka Nikola Mertová, ktorá vystupuje ako Nykki.

Na sebavedomí v určitých životných obdobiach pracujú aj modelky a dokonca aj víťazky súťaže miss. „S pribúdajúcim vekom je človek k sebe láskavejší a tolerantnejší, takže keď to nezabralo v mladosti, tak s vekom to príde,“ uzatvára tému sebadôvery Andrea Bezděková s ďalším pádnym dôvodom, prečo je dôležité, aby naše zuby vydržali krásne a zdravé čo najdlhšie.

TiP:

Philips Sonicare 9900 Diamond Clean Prestige – najinteligentnejšia kefka na trhu

Kefka v sebe ukrýva technológiu SenseIQ, ktorá vďaka senzorom rozpozná vaše zvyky pri čistení a dokáže sa prispôsobiť vašim potrebám, podobne ako to robí dentálna hygienička. Lenže odteraz budete mať túto extra starostlivosť každý deň vo svojej kúpeľni! S touto kefkou odstránite až 20× viac zubného povlaku než dôkladným čistením kvalitnou manuálnou kefkou. Neurobíte totiž bežných 300 až 400 ťahov, ale rovno 62 000. Ak by vám kefka predsa len nevyhovovala, Philips ponúka 90-dňovú záruku vrátenia peňazí.

Odporúčaná cena: 349,99**

**Cena sa môže líšiť u rôznych predajcov.

