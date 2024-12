Bob a Bobek prvýkrát vo filme: Obľúbené králiky sa na veľkom plátne objavia už v decembri

(Zdroj: Bob a Bobek)

Príbehy o králikoch z klobúka patria k tým najrozsiahlejším kresleným seriálom, ktoré v produkcii najskôr Československej, a neskôr Českej televízie vznikli. Spoločnosť BoBa FILM, ktorá má na starosti rozvoj animovanej tvorby p. Vladimíra Jiránka, autora obľúbených postavičiek, sa v spolupráci s Českou televíziou rozhodla priviesť týchto hrdinov aj na filmové plátno. Králiky tak opäť dostanú priestor na to, aby vyčarili úsmevy na tvárach divákov naprieč generáciami. Premiéra filmu „Bob a Bobek vo filme“ s podtitulom „Na stope Mrkvojeda“, je naplánovaná na 5. decembra 2024.

Bob a Bobek prehovoria hlasmi Dáriusa Kočiho a Lukáša Frlajsa

Príbeh aj grafika spĺňajú súčasné trendy animovanej tvorby a film má teda ambície osloviť a zabaviť celú rodinu. Animácia bola vytváraná tradičnou 2D ručne kreslenou technikou, a na filme pracovalo celkom 20 ľudí od animátorov cez ilustrátorov až po koloristov. Myšlienka na výrobu filmu vznikla už pred viac ako 7 rokmi, samotná realizácia potom zabrala 3 roky. Klasickú grafickú linku obohatili farby a postavičky sú tieňované. Tvorcovia filmu sľubujú aj nové pesničky, z ktorých jednu si Bob a Bobek premiérovo sami zaspievajú.

Novinkou je aj to, že každá postava má svoj hlas. V pôvodnom českom znení seriálu nahováral obe postavičky Josef Dvořák, zatiaľ čo v novom filme dostali králiky svoje vlastné hlasy. Staršiemu a rozvážnejšiemu Bobovi prepožičal svoj slovenský hlas Dárius Koči, a rolu menšieho Bobka, ktorý niekedy rýchlejšie koná, než myslí, dostal Lukáš Frlajs. V úlohe ľstivého suseda sa predstaví Michal Ďuriš, ktorý prepožičal zápornej postave noblesu a dramatickosť. V ďalších postavách sa divákom budú prihovárať hlasy Roman Pomajba, Henricha Plateka, Petra Marcina či Dušana Cinkotu.

Na filmové plátno čakali králiky takmer pol storočia. Nový animovaný príbeh po dvadsiatich rokoch mieri vo veľkom štýle rovno do kina.

Skoro pol storočia trvalo, kým sa Bob a Bobek z televíznych obrazoviek prvýkrát dostali na filmové plátno. Seriál, ktorého prvé epizódy sa natáčali v roku 1978, sa dočkal celkom 91 dielov rozdelených do ôsmich sérií. Film vznikol v BoBa FILM v spolupráci so Silent Cartoons a Českou televíziou, na scenári sa podieľali Pavel Tomeš a Zbyněk Vičar. Réžie sa ujali Ondřej Pecha, autor animácií králikov z hokejového šampionátu 2015 a držiteľ hlavnej ceny Jiřího Trnku zo Zlínskeho Film Festivalu, spoločne s Miroslavom Zachariášom, režisérom animovanej rozprávky O čertovi, natočenej na námet rovnomennej knihy. Obaja režiséri sa pritom podieľali aj na výrobe pôvodných príbehov Boba a Bobka v štúdiu Bratři v triku. Producentom filmu je Petr Horáček. Distribútorom je spoločnosť Forum Film Slovakia.

Magické dvojice

„Zaujímavosťou na filme je aj spojitosť dvojíc na výrobe,“ hovorí producent snímky Petr Horáček. Hlavnými postavami sú dva králiky, máme tu potom aj dvoch režisérov - Ondrej Pecha a Miroslav Zachariáš, dvoch výtvarníkov - súčasný výtvarník Martin Skam Krejčí a výtvarník originálnej predlohy Vladimír Jiránek, 2 scenáristov - Pavel Tomeš a Zbyněk Vičar, 2 skladateľov - Petr Wajsar a autor pôvodnej znelky Petr Skoumal, 2 dramaturgičky Bára Kopecká a Kateřina Krejčí; na zvuku a produkcii hudby sa podieľali bratia Alexander a Martin Smutní.

Synopsa

Bob a Bobek, králiky z kúzelníckeho klobúka opäť dostanú priestor na to, aby vyčarili úsmevy na tvárach malých aj veľkých divákov. Veľký Bob a malý Bobek žijú v maringotke po slávnom kúzelníkovi v záhradkárskej kolónii, kde sa pripravuje súťaž o najlepšiu zeleninu Zlatý koreň. Bob a Bobek sa s nadšením do súťaže zapoja, ale situáciu komplikujú ich nie práve najlepšie záhradkárske schopnosti a ľstivý sused. Navyše všetkým súťažiacim začne zo záhradiek miznúť úroda. Zvládnu Bob a Bobek odhaliť vinníka? A kto Animované postavičky, ktoré milujú deti aj dospelí, sa po prvýkrát ukážu na veľkom plátne kín. nakoniec vyhrá veľkú súťaž? To všetko sa dozviete v kinách už 5.decembra.

