Ako kupujú oteckovia odsávačku mlieka a čo strkajú muži do kulmy? Pobavte sa na príhodách z predajní PLANEO

(Zdroj: Shuttterstock)

Práca s ľuďmi je miestami náročná, to vám potvrdí každý predavač a nielen v sieti 56 predajní PLANEO. Na druhej strane však ponúka množstvo zábavných príhod, na ktoré si niektorí z PLANEO expertov pospomínali. „Najčastejšie tieto situácie vznikajú pred Vianocami a v priebehu roka zvyčajne pred narodeninami, keď zákazníci kupujú darčeky pre opačné pohlavie,“ poodhaľuje dianie pred regálmi Katka Bogdáňová zo Želiezoviec. „Nie vždy vedia, čo chcú a preto to niekedy môže vyzerať, že vyzvedáme, ale to len preto, aby sme vedeli vybrať spotrebič presne na mieru,“ vysvetľuje sympatická červenovláska.

Zobraziť galériu (10) Katka Bogdáňová: Páni sú pri nakupovaní beauty spotrebičov veľmi zvedaví a kreatívni. (Zdroj: PLANEO Elektro)

Páni napríklad nedokážu pochopiť, ako môžu ženy tak šikovne narábať s kulmou a žehličkou na vlasy. Tie sú pre nich všeobecne veľkou neznámou. „Tu býva najviac zábavy. Niektorí páni hľadajú žehličku na vlasy medzi žehličkami, iní zas skúšajú prácu s kulmou na svojich krátkych vlasoch. Obzvlášť zvedaví aj strkajú do automatickej loknovacej kulmy nielen vlasy, ale aj prsty. V takých prípadoch sme radi, že spotrebiče nie sú zapojené v elektrike,“ poodhaľuje praktiky zvedavých mužov vedúca predajne PLANEO v Želiezovciach.

Zobraziť galériu (10) „Ručné naparovacie žehličky pripomínajú zákazníkom skenery pri pokladniach, ale našli sa aj takí, ktorí si mysleli, že ide o vysávač,“ prezrádza Danka z Dubnice. (Zdroj: Planeo Elektro)

„Pánov tiež fascinujú rôzne IPL epilátory a ručné naparovacie žehličky, ktoré im pripomínajú skenovacie zariadenia pri pokladniach,“ smeje sa Danka Vozárová z predajne v Dubnici nad Váhom.

Zobraziť galériu (10) Keby Miriam mohla, pred zákazníkmi, ktorí chcú kúpiť televízor alebo notebook by najradšej zaliezla hoci aj do mraziaceho boxu. Našťastie je na každej predajni aj expert na tieto zariadenia. (Zdroj: PLANEO Elektro)

Dámy zas bývajú bezradné pri nákupe čiernej techniky. „Túto kategóriu ja osobne tiež radšej prenechám kolegom, ktorí sú v počítačoch, notebookoch či televízoroch ako doma. Presne sa dokážem vžiť do pocitov zákazníčok, ktorým sa snažia vysvetliť technické parametre zariadení,“ priznáva Miriam Molková z Popradu, ktorej špecialitou je veľká biela technika.

Zobraziť galériu (10) Danka Tomášková dobre vie, že ku každému zákazníkovi treba pristupovať individuálne. (Zdroj: PLANEO Elektro)

Niektorí čerství oteckovia, poverení misiou kúpiť odsávačku mlieka, hľadajú výrobok s nástavcami podľa veľkostí pŕs mamičiek. „Niektorí sú extra hanbliví. Prejdú celú predajňu, odmietajú pomoc až nakoniec rozpačito zastanú pri odsávačkách a bezradne sa snažia vybrať tú správnu. Viditeľne sa im uľaví, keď od nich nepožadujeme žiadne veľkosti či objemové veličiny,“ delí sa o skúsenosť Danka Tomášková z predajne v Zlatých Moravciach.

Zobraziť galériu (10) Podľa Dávida Mokrého ani v prievidzskom PLANEO nie je núdza o vtipné hlášky. (Zdroj: PLANEO Elektro)

„Istý starší pán kupoval dcére ústnu sprchu a rozčuľoval sa, že k nej nie je pribalené aj napojenie na sprchovú hadicu. Po vysvetlení, že to skutočne nepotrebuje, ho jednoduchý princíp používania tak oslovil, že nakúpil ústne sprchy aj sebe a manželke,“ spomína si prievidžan Dávid Mokrý.

Zobraziť galériu (10) S Emily Hellebrandovou sa veru jej kolegovia nenudia. (Zdroj: PLANEO Elektro)

„Pri čističoch pórov zas zvyknú muži porovnávať cenu prístroja s cenou za ošetrenie u kozmetičky. Z tohto dôvodu im to vychádza ako výhodný darček, ktorý šetrí čas aj peniaze. Raz darmo, idú skôr po praktickosti,“ hovorí Emília Hellebrandová z košického Shopboxu.

Zobraziť galériu (10) Lenka vraví, že pobaviť ľudí dokáže čokoľvek. Napríklad aj stolová umývačka. (Zdroj: PLANEO Elektro)

Lenka Sečanská z PLANEO v Bánovciach nad Bebravou si spomína na pani, ktorú veľmi zaujala inteligentná váha, pamätajúca si všetky údaje. Nakoniec sa však rozhodla pre obyčajný model digitálnej váhy, aby sa náhodou nikto z rodiny nedozvedel, koľko váži. „Alebo prišla pani, ktorá chcela vedieť, či váha Sencor, ktorá počíta kalórie, dokáže odosielať údaje na akýkoľvek mobil. Chcela mať totiž pod kontrolou všetko, čo jej muž počas dňa, citujem – zožerie,“ pridáva Lenka ďalšiu vtipnú situáciu.

„Nikdy nezabudnem na staršiu pani, ktorá chcela svojmu mužovi kúpiť eskalátorovú brúsku. Vraj sa mu pokazila a ona mu chce novú darovať k narodeninám. Takže mu nemohla ani zavolať, aby zistila, čo to vlastne je. Našťastie si spomenula, že „eskalátorová“ brúska je zelená a to ma naviedlo na oscilačnú brúsku Fieldmann. Radosť tej pani stála za tú polhodinu, kým sme na to prišli,“ usmieva sa Kristián Prada z Košíc.

Zobraziť galériu (10) Peter Šurianský sa občas pobaví aj sám na sebe. (Zdroj: PLANEO Elektro)

„Mňa nedávno pobavil pán, ktorý chcel nové ájvočky. Nakoľko mal silný ukrajinský prízvuk a po slovensky vedel len málo, jeho žiadosť ma zarazila a premýšľal som, čo to môže byť. Zorientoval som sa až keď pán so mnou v pätách zamieril ku skrinke s Apple Watch,“ smeje sa sám na sebe Peter Šurianský z Partizánskeho a pridáva ešte jednu príhodu: „Prišla pani, ktorá chcela „eplvoče“. Rozumel som tepovače, tak som ju k nim zaviedol. Z jej začudovaného pohľadu bolo hneď jasné, že nie sme v správnom oddelení a obaja sme sa na tom dobre pobavili.“

