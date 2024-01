Mikasov úrad varuje pred ďalšou nebezpečnou kozmetikou: Je medzi ňou aj obľúbený krém na tvár

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Ich kompletný zoznam možno nájsť na jeho webe. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie.

Pozor si treba dať na toaletnú vodu pre ženy Let's go Aqua Vita od značky Gordano Parfums, krém na tvár a telo Strawberry Face & Body Scrub od značky Pretty Cowry, toaletnú vodu STAR NATURE con fragancia de FRESAS CON NATA od značky Star Nature, parfumované vody pre ženy Garden of Creation Eau de Parfum for women a H4U Love Woman Limited Edition Eau de Parfum od značky Creation Lamis, toaletné vody pre mužov Lazell for men a mnohé ďalšie parfumy.

Okrem toho sa medzi týmito menej známimi produktmi nachádza aj obľúbený hydratačný krém na tvár od značky Nivea. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka Butylphenyl Methylpropional.

Kompletný zoznam s podrobnými popismi nájdete na webe ÚVZ SR.