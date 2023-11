Predstavenie nového modelu automobilu Rolls-Royce Ghost sa udialo na Slovensku v butikovom vinárstve Világi Winery

(Zdroj: Máté Boér/@mateboerphotography )

VILÁGI WINERY, CHĽABA: Výrobca Rolls-Royce Motor Cars si na predstavenie nového modelu automobilu Ghost vybral slovenské butikové vinárstvo Világi Winery. Na event do vinárstva prišli viacerí VIP hostia spoločnosti Rolls-Royce Motor Cars. Vinárstvo sa zároveň stalo miestom, kde boli vystavené automobily Rolls-Royce počas celého týždňa.

Butikové vinárstvo Világi Winery je známe výrobou prémiového vína a organizovaním eventov a degustácií. Začiatkom novembra v ňom pohostili na jednom zo súkromných eventov európsku pobočku výrobcu Rolls-Royce Motor Cars. Event sa uskutočnil pre vybraných zákazníkov spoločnosti Rolls-Royce z európskych krajín a bol špeciálny aj tým, že počas celej doby svojho trvania boli v prostredí vinárstva vystavené viaceré modely automobilov Rolls-Royce – vrátane nového modelu automobilu Ghost.

Rolls-Royce medzi vínami

Uvedenie noviniek z dielne britského výrobcu luxusných automobilov Rolls-Royce vždy vzbudzuje veľkú pozornosť. „Sme veľmi hrdí, že si Rolls-Royce Motor Cars vybrali na predstavenie modelu Ghost naše vinárstvo,“ povedal generálny riaditeľ butikového vinárstva Világi Winery Ákos Špek. „Našou dlhodobou víziou je stať sa Rolls-Royce medzi vínami nášho regiónu a dlhodobo sa orientujeme aj na prípravu výnimočných eventov a degustácií. Takže sme naozaj radi, že sa event pre Rolls-Royce uskutočnil práve v našom vinárstve,“ dodal Ákos Špek.

Ghost v interiéri vinárstva

Pozvaní hostia z viacerých európskych krajín prichádzali do vinárstva v priebehu celého týždňa. V rámci súkromného eventu sa dozvedeli o uvedení noviniek vo výrobe a predaji luxusného automobilu Rolls-Royce Ghost. „Na týchto pár dní sa naše vinárstvo stalo miestom, na ktorom sa nachádzalo hneď niekoľko luxusných modelov áut Rolls-Royce, vrátane nablýskaného modelu Ghost vo fialovom prevedení. Bol vystavený priamo v reprezentačných priestoroch nášho vinárstva,“ povedal riaditeľ Ákos Špek. Okrem modelu Ghost sa vo vinárstve nachádzali aj vozidlá Rolls-Royce Cullinan.

Exkluzívna degustácia vín

„V rámci uvedenia nového modelu Rolls-Royce Ghost sme pre hostí pripravili predstavenie vinárstva s obhliadkou a tiež exkluzívny obed, v rámci ktorého sme párovali naše najlepšie vína s jedlom. Hostí sme privítali welcome drinkom – s novinkou nášho butikového vinárstva Sektom Blanc de Blancs, BRUT Nature. Počas obeda sme jednotlivé chody párovali s našimi vlajkovými vínami Riesling Terroir selection 2021 a Pinot Noir Terroir selection 2020,“ prezradil riaditeľ vinárstva. Event v butikovom vinárstve si hostia výrobcu Rolls-Royce Motor Cars veľmi pochvaľovali a naznačili, že by sa v budúcnosti mohli do butikového vinárstva Világi Winery vrátiť v rámci ďalšieho eventu.

(Zdroj: Máté Boér/@mateboerphotography )

VILÁGI WINERY

Butikové vinárstvo Világi Winery sa nachádza v regióne Údolia 3 riek – Dunaj, Hron a Ipeľ v obci Chľaba len 15 kilometrov od Štúrova. Charizmu miesta zvýrazňujú majestátne výhľady na pohorie Burda, na Ostrihomskú baziliku a na široké koryto Dunaja. Vína Világi Winery vďačia za svoju bohatú chuť mineralite vulkanickej pôdy a lokalite s celoročnou prevahou slnečných dní. Vinárstvo sa dlhodobo špecializuje na súkromné aj firemné degustácie a eventy. Novinky z vinárstva môžete sledovať na instagrame a na Facebooku. Viac informácií a kompletnú ponuku vín, degustácií a eventov nájdete na webových stránkach www.vilagiwinery.sk.

