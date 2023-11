V slovenských pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo, očakáva sa bohatá snehová nádielka

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Upozornil, že kritické sú najmä záveterné svahy, žľaby a muldy, kde je vetrom previate väčšie množstvo snehu. "Pozor si treba dávať najmä v miestach, kde sa mení tvrdosť snehu, je citeľná vetrom naviata doska alebo sa objavujú znaky naviatej dosky - vlnky alebo nerovnomerne rozložená snehová pokrývka. V týchto miestach je možné uvoľniť lavínu aj pri malom dodatočnom zaťažení. Prípadne sa môžu objaviť menšie samovoľné lavíny, splazy alebo takzvané nátrže," uviedol.

Šesť turistov uviazlo v Malej Fatre v snehu

Od rána sa očakáva príchod sneženia a mohlo by pribudnúť do 15 centimetrov nového snehu. "Prúdenie tentoraz príde od juhu až juhozápadu a nemalo by byť sprevádzané silným vetrom. To znamená, že sneh vďaka záporným teplotám zostane suchý a voľný. Lokálne sa však na niektorých svahoch nachádzajú vetrom naviate snehové dosky a vankúše, ktoré majú ich typické znaky," dodal Bešinský.

Na strednom a východnom Slovensku treba v utorok počítať so snežením

V niektorých okresoch stredného a východného Slovenska treba v utorok počas celého dňa počítať so snežením. Tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe.

Výstraha druhého stupňa pred snežením platí v okresoch Snina, Humenné, Košice mesto a Sobrance. Očakáva sa tam výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 20 až 30 centimetrov nového snehu. Výstraha prvého stupňa platí zas v takmer celom Banskobystrickom kraji a okresoch Gelnica, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Prešov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových závejov a jazykov v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov. Vydali preto výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 11.00 h. Výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platí od 22.00 h do stredy (29. 11.) v takmer celom Košickom kraji a v okresoch Humenné, Snina a Vranov nad Topľou, vo zvyšku Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa.

Tá platí od 22.00 h aj v celom Žilinskom, Banskobystrickom a vo väčšine Trenčianskeho kraja. Na vietor na horách upozorňujú v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Platí tam výstraha prvého stupňa od 22.00 h do stredy.