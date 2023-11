Viete, ktoré spôsoby vykurovania domu sú najvýhodnejšie?

(Zdroj: Shutterstock, OPOP )

1. Plynový kotol

Kúrenie plynom bolo ešte pár rokov dozadu veľmi obľúbené, keďže je to naozaj pohodlné a takmer bezstarostné. Moderné kondenzačné kotly navyše dosahujú aj vysokú účinnosť. V poslednom čase si však kúrenie plynom mnoho ľudí rozmyslelo. Dôvodom sú vysoké ceny zemného plynu a globálna politická situácia.

Ako sa k tomu postaviť? Nemusíte sa hneď zbaviť funkčného plynového kotla. Stačí si zaobstarať aj druhý zdroj kúrenia, napríklad kotol na tuhé palivo.

2.Kotol na pelety

Automatický peletový kotel funguje skoro úplne sám. Vďaka tomu ponúka podobný komfort používania ako plynový kotol. Majiteľ takéhoto kotla sa o kúrenie nemusí veľmi starať. Jednoduchá je nielen obsluha, ale aj základná údržba.

„Kotol na pelety disponuje veľkým zásobníkom, do ktorého sa len nasype palivo. K dispozícii je niekoľko veľkostí zásobníka a tiež sa líši jeho umiestnenie,“ hovorí Ing. Roman Boczek zo spoločnosti OPOP, ktorá sa dlhé roky venuje výrobe kotlov v susednom Česku.

Kým je v zásobníku palivo, vykurovanie beží automaticky. Netreba riešiť žiadne prikladanie, pretože kotol dokáže zaistiť samočinné dodávanie peliet na rošt horáka. Miestnosti vykúri na požadovanú teplotu a postará sa aj o teplú úžitkovú vodu.

Moderné kotly majú prehľadný displej, fungujú na Wi-Fi a pomocou aplikácie môžete kúrenie ovládať aj na diaľku. Vďaka vysokej účinnosti okolo 90 % spotrebujú menej paliva a sú úspornejšie. Opätovné dosypanie paliva je nevyhnutné približne o päť až sedem dní.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Shutterstock, OPOP )

3. Kotol na drevo

Každý majiteľ rodinného domu či chalupy, ktorý hľadá úsporný a ekologický spôsob kúrenia, by mal ako palivo zvážiť drevo. Jeho cena je dlhodobo výhodná, je to lokálny a takmer najlacnejší zdroj energie v porovnaní s ostatnými palivami. Treba však počítať s nutnou prácou, ktoré si vyžaduje príprava dreva a prikladanie do kotla.

V porovnaní s kotlom na pelety totiž drevo neumožňuje automatické dopĺňanie paliva. Aj napriek tomu sú moderné kotly na drevo vybavené oveľa lepšie, než si možno viete predstaviť. Splyňovacie kotly od OPOP majú bežne elektronickú jednotku, ktorá riadi celý proces kúrenia. Kontroluje teplotu v kotli, nastavenie a podľa toho upravuje výkon. Taktiež má ovládací displej a v aplikácii si môžete skontrolovať teplotu v miestnostiach.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Shutterstock, OPOP )

4. Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú hitom posledných rokov. Nie tak často sa už spomína, že inštalácia nie je vhodná do každého domu. V nízkoenergetických domoch s minimálnou tepelnou stratou dokáže čerpadlo vykúriť dom a ohrievať úžitkovú vodu s malými nákladmi. Z väčšej časti využíva energiu zo vzduchu alebo zeme a len na zvyšok spotrebováva elektrinu.

Opačná situácia však nastane vo veľkých domoch a stavbách s horšími tepelno-izolačnými vlastnosťami (nezateplená fasáda a nevymenené okná). V takom prípade hrozí veľký odber elektriny na dokúrenie, čo sa môže naozaj predražiť. Ak sa však čerpadlo doplní kotlom na tuhé palivo, ktoré majiteľ bude používať ako vedľajší zdroj kúrenia, takáto kombinácia môže byť veľmi výhodná.

- reklamná správa -